KOŠARKAŠKO PRVENSTVO HRVATSKE

Split u zadnjoj četvrtini slomio Samobor

Split: U 26. kolu Supersport premijer lige susreli su se KK Split i KK Alkar
Josko Herceg
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
12.04.2026.
u 23:40

U dvoboju 28. kola prvenstva Hrvatske, košarkaši Splita su na domaćem parketu pobijedili Samobor s 94-81 (27-16, 21-24, 15-23, 31-18)

Splićani su se brzo odlijepili od suparnika te su nakon deset minuta stvorili prednost od 27-16. Niti blizu time nije bio slomljen Samobor koji je do poluvremena smanjio na 40-48, dok su gosti poveli sredinom treće četvrtine.

Na ulasku u posljednju četvrtinu rezultat je bio izjednačen 63-63, ali je u posljednjih deset minuta Split ipak zaigrao ozbiljnije. Dobio je tu dionicu 31-18 i na kraju slavio s jednostavnih 94-81.

Prvi strijelac Splićana bio je Teyvon Myers s 18 poena, a tome je dodao pet skokova i pet asistencija. Antonio Jordano je dodao 14 poena, a Vito Kučić 12 koševa uz četiri skoka i pet asistencija. U gostujućem sastavu je Jakobe Coles ubacio 20 poena, a Dino Cinac 13 poena uz pet skokova.

Na vrhu ljestvice je Zadar s omjerom 25-3. Split sada ima 21-6, a treća Cibona 20 pobjeda i osam poraza. Samobor je na četvrtom mjestu s omjerom 15-13, a slijede ga Zabok s 14-14 te Dubrava i Dubrovnik s po 13 pobjeda i 15 poraza.
Sinj: Visoki državni uzvanici na prijemu u alkarskim dvorima povodom 310. Sinjske alke
ALKOHOL JE ILEGALAN

Hrvat koji je živio u Iranu: Nema zapadnjačke kulture, ali mislim da je ovo izvor njihova nezadovoljstva

– Otišao sam tamo bez unaprijed dogovorenih financijskih uvjeta jer sam želio upoznati tu zemlju. Iran je na svoj način specifičan i često je trn u oku Zapadu zbog svoje neovisnosti. Ondje nema zapadnjačke kulture – u trgovinama nećete naći Coca-Colu, Kinder čokoladice i slične proizvode, a alkohol je ilegalan, iako se može nabaviti, ali po znatno višim cijenama,

