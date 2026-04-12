Split u zadnjoj četvrtini slomio Samobor

Splićani su se brzo odlijepili od suparnika te su nakon deset minuta stvorili prednost od 27-16. Niti blizu time nije bio slomljen Samobor koji je do poluvremena smanjio na 40-48, dok su gosti poveli sredinom treće četvrtine.

Na ulasku u posljednju četvrtinu rezultat je bio izjednačen 63-63, ali je u posljednjih deset minuta Split ipak zaigrao ozbiljnije. Dobio je tu dionicu 31-18 i na kraju slavio s jednostavnih 94-81.

Prvi strijelac Splićana bio je Teyvon Myers s 18 poena, a tome je dodao pet skokova i pet asistencija. Antonio Jordano je dodao 14 poena, a Vito Kučić 12 koševa uz četiri skoka i pet asistencija. U gostujućem sastavu je Jakobe Coles ubacio 20 poena, a Dino Cinac 13 poena uz pet skokova.

Na vrhu ljestvice je Zadar s omjerom 25-3. Split sada ima 21-6, a treća Cibona 20 pobjeda i osam poraza. Samobor je na četvrtom mjestu s omjerom 15-13, a slijede ga Zabok s 14-14 te Dubrava i Dubrovnik s po 13 pobjeda i 15 poraza.