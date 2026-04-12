Vjerovali ili ne, Jurica Golemac je već deseti trener koji je smijenjen u ovosezonskom izdanju Eurolige. Iz toga se očito isčitava posvemašnja nezasitnost vlasnika, i čelnika, istih klubova pa tako i onog iz BC Dubaija koji se samo kolo prije kraja ligaškog dijela natjecanja zahvalio hrvatskom stručnjaku. Istina jest da je momčad koju taktički predvodi Golemac kiksala u posljednjoj domaćoj utakmici (69:85 protiv Anadolu Efesa), što je značajno umanjilo izglede kluba s Bliskog Istoka za plasman u pripetavanje (play-in) za doigravanje, no je li se itko od odgovornih ondje zapitao bi li ta ista momčad uopće bila ovdje gdje jest s nekim drugim trenerom?

No, tako je to kada radite s bogatašima iz tog dijela svijeta koji u tom svom stavu "imam koliko hoću i mogu što i kako hoću", povlače i ovakve poteze. Pa tako i onaj u studenog kada su tog istog trenera produžili na još dvije godine. Dakle, do kraja ove i još dvije sezone. A tad im je izgledao kao stručnjak kojeg svakako moraju zadržati što je duže moguće a par mjeseci poslije im ne vrijedi dovoljno dobro.

E pa sad će, zbog te "krive procjene", morati istom treneru isplatiti te dodatne dvije godine ili barem jedan značajan dio, ovisno o tome što će se dvije strane dogovoriti. Da smo na Juričinom mjestu uzeli bismo im sve što u ugovoru stoji jer i hirovitost mora imati svoju cijenu. Pa i taj stav da se sve može kupiti novcem što je isključivi razlog zašto ovaj klub, koji ne pripada Europi, igra regionalnu ligu na prostoru bivše SFRJ ali i Euroligu.

Podsjetit ćemo da je Golemac sa svojom momčadi skinuo neke velike skalpove (u gostima Fenerbahče, Efes i Milano, kod kuće Olympiacos, Barcelonu, Žalgiris i Fenerbahče) no brzopotezna gospoda u čijim je rukama klub to su pomalo i zaboravili. Baš kao što se i zanemarilo da je Dubai još uvijek vodeća momčad ABA lige.

Sve kao da se promijenilo s napadom Izraela i SAD-a na Iran odnosno iranskim napadima na američke baze u zemljama Zaljeva što je značilo da za sport najviše razine ondje više nije bilo sigurno. Nastavno na to, Dubai se preselio u Sarajevo a nekoj gospodi u momčadi, tako pišu neki ovdašnji mediji, taj grad nije dovoljno dobar u odnosu na životni komfor koji im je nudio ova bliskoistočna poslovna i turistička meka. A to kao da se odrazilo i na formu nekih igrača koji Zetru očito nisu dovoljno doživljavali domaćim terenom.

Bilo kako bilo, vjerujemo da Golemac neće ostati dugo bez posla i da bi već ovo ljeto mogao završiti u nekom od klubova Eurolige ili Eurokupa jer se doista nametnuo kao vodeći hrvatski trener srednjeg naraštaja.