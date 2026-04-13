Poznato je tko će naslijediti smijenjenog hrvatskog trenera u Dubaiju

Član regionalne košarkaške ABA lige i Eurolige Dubai objavio je kako će do kraja sezone momčad voditi aktualni izbornik slovenske reprezentacije Aleksander Sekulić.

Sekulić je na klupi Dubaija zamijenio hrvatskog stručnjaka Juricu Golemca koji je u nedjelju napustio klub u kojem je proveo godinu i pol dana.

Svoj debi na klupi Dubaija Sekulić će imati kasnije ovoga tjedna kada će u Zenici u zadnjem kolu Eurolige dočekati Valenciju.

Dva kola prije kraja ligaškog dijela natjecanja u ABA ligi Dubai s omjerom pobjeda i poraza 19-3 drži prvo mjesto u regionalnoj ligi te bi mogao u doigravanje s prve pozicije, no u Euroligi je kolo prije kraja ligaškog dijela na 11. mjestu, prvom "ispod crte" koje vodi u "play-in" s omjerom 19-18, dok je 10. Barcelona na 20-17.