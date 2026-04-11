Cibona nakon +19 jedva pobijedila Zabok

Košarkaši Cibone su pobijedili Zabok s minimalnih 66-64 u utakmici 28. kola domaće Premijer lige, iako su sredinom druge četvrtine imali 19 poena prednosti, a na poluvremenu vodili sa 40-26.

No, gosti iz Zaboka su u trećoj četvrtini potpuno izbrisali prednost "Vukova", da bi Cibona u završnoj četvrtini šest minuta ostavila bez ubačaja, ali je za to vrijeme i sama imala napadačkih problema pa je stekla tek šest koševa prednosti. Zabočani su prijetili, ali se nisu približili na manje od četiri koša zaostatka do zadnje sekunde, kad je Mario Rajčić tricom postavio konačnih 66-64.

Jedini igrač Cibone s dvoznamenkastim učinkom bio je Jan Palokaj sa 16 koševa, a po osam poena su ubacili Markus Lončar i Marjan Čakarun.

Kod Zaboka je najbolji bio Henrik Širko sa 17 koševa i 11 skokova, a po 12 poena su postigli Ivan Nakić-Vojnović i Mario Rajčić.

Cibona je privremeno s učinkom 20-8 došla na drugo mjesto, preskočivši Split (20-6) koji ima dvije utakmice manje. Vodeći Zadar ima 25-3.

Zabok je na petom mjestu s učinkom 14-14, a ovo je Zabočanima bio četvrti uzastopni poraz.