Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PH košarkaša

Cibona nakon +19 jedva pobijedila Zabok

Zagreb: SuperSport Kup Krešimir Ćosić, osmina finala, KK Cibona - KK Zabok
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Hina
11.04.2026.
u 21:46

Jedini igrač Cibone s dvoznamenkastim učinkom bio je Jan Palokaj sa 16 koševa, a po osam poena su ubacili Markus Lončar i Marjan Čakarun.

Košarkaši Cibone su pobijedili Zabok s minimalnih 66-64 u utakmici 28. kola domaće Premijer lige, iako su sredinom druge četvrtine imali 19 poena prednosti, a na poluvremenu vodili sa 40-26.

No, gosti iz Zaboka su u trećoj četvrtini potpuno izbrisali prednost "Vukova", da bi Cibona u završnoj četvrtini šest minuta ostavila bez ubačaja, ali je za to vrijeme i sama imala napadačkih problema pa je stekla tek šest koševa prednosti. Zabočani su prijetili, ali se nisu približili na manje od četiri koša zaostatka do zadnje sekunde, kad je Mario Rajčić tricom postavio konačnih 66-64.

Jedini igrač Cibone s dvoznamenkastim učinkom bio je Jan Palokaj sa 16 koševa, a po osam poena su ubacili Markus Lončar i Marjan Čakarun.

Kod Zaboka je najbolji bio Henrik Širko sa 17 koševa i 11 skokova, a po 12 poena su postigli Ivan Nakić-Vojnović i Mario Rajčić.

Cibona je privremeno s učinkom 20-8 došla na drugo mjesto, preskočivši Split (20-6) koji ima dvije utakmice manje. Vodeći Zadar ima 25-3.

Zabok je na petom mjestu s učinkom 14-14, a ovo je Zabočanima bio četvrti uzastopni poraz.
Ključne riječi
Zabok cibona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!