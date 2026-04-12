SAD JE SLUŽBENO

Hrvatski trener mora napustiti Dubai. Poslodavci ipak nisu imali milosti...

Beograd: Utakmica 34. kola Turkish Airlines Eurolige između KK Maccabi Rapyd i KK Dubai Basketball
Dusan Milenkovic
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
12.04.2026.
u 16:17

Po Golemca je tako koban bio 69-85 domaći poraz od Anadolu Efesa u petak u predzadnjem kolu Eurolige koji je izglede momčadi za nastavak sezone u tom natjecanju sveo na teoriju

Član regionalne košarkaške ABA lige i Eurolige Dubai u nedjelju je objavio kako je raskinuo suradnju s hrvatskim stručnjakom Juricom Golemcem.

Golemac je u Dubai stigao u ljeto 2024. godine te je lani s Dubaijem osvojio treće mjesto u ABA ligi. Ove sezone dva kola prije kraja ligaškog dijela natjecanja Dubai s omjerom pobjeda i poraza 19-3 drži prvo mjesto u regionalnoj ligi te bi mogao u doigravanje s prve pozicije, no u Euroligi je kolo prije kraja ligaškog dijela na 11. mjestu, prvom "ispod crte" koje vodi u "play-in" s omjerom 19-18, dok je 10. Barcelona na 20-17.

Po Golemca je tako koban bio 69-85 domaći poraz od Anadolu Efesa u petak u predzadnjem kolu Eurolige koji je izglede momčadi za nastavak sezone u tom natjecanju sveo na teoriju.

Momčad će do daljnjega voditi trener Jan Šentjurc.
Sinj: Visoki državni uzvanici na prijemu u alkarskim dvorima povodom 310. Sinjske alke
ALKOHOL JE ILEGALAN

Hrvat koji je živio u Iranu: Nema zapadnjačke kulture, ali mislim da je ovo izvor njihova nezadovoljstva

– Otišao sam tamo bez unaprijed dogovorenih financijskih uvjeta jer sam želio upoznati tu zemlju. Iran je na svoj način specifičan i često je trn u oku Zapadu zbog svoje neovisnosti. Ondje nema zapadnjačke kulture – u trgovinama nećete naći Coca-Colu, Kinder čokoladice i slične proizvode, a alkohol je ilegalan, iako se može nabaviti, ali po znatno višim cijenama,

