NAKON 82 UTAKMICE

Gotov je regularni dio NBA sezone, ovo su svi parovi doigravanja i play-in turnira

NBA: Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder
Alonzo Adams/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
13.04.2026.
u 08:28

Nakon intenzivne završnice regularne sezone, definiran je kostur doigravanja i Play-In turnira NBA lige. Za obožavatelje najbolje košarkaške lige na svijetu počinje najuzbudljiviji dio godine, a poznate su sve ključne informacije i datumi

Intenzivna regularna sezona je iza nas, a sada slijedi ono što svi ljubitelji košarke s nestrpljenjem očekuju. Prije samog početka doigravanja, na rasporedu je Play-In turnir koji odlučuje o posljednja dva sudionika doigravanja u svakoj konferenciji. U ovom mini-turniru natječu se momčadi koje su sezonu završile na pozicijama od sedam do deset, boreći se za sedmo i osmo mjesto koje ih vodi u sljedeću fazu natjecanja. Turnir će se održati od utorka, 14. travnja, do petka, 17. travnja, nakon čega će kostur doigravanja biti u potpunosti kompletiran.

U Zapadnoj konferenciji, izravan plasman u doigravanje osigurali su Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Houston Rockets i Minnesota Timberwolves. Borbu za preostala dva mjesta vodit će momčadi koje su se plasirale u Play-In turnir, a to su Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers i Golden State Warriors. Branitelji naslova iz Oklahome, predvođeni glavnim kandidatom za MVP nagradu, ulaze u doigravanje s najboljim omjerom u ligi.

Na Istoku je situacija jednako napeta. Svoje mjesto među najboljih šest momčadi i direktan ulazak u doigravanje osigurali su Detroit Pistons, Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors i Atlanta Hawks. U Play-In turniru za posljednje dvije pozicije borit će se Philadelphia 76ers, Orlando Magic, Charlotte Hornets i Miami Heat. Posebno je zanimljiv uspon Pistonsa koji su se ove sezone prometnuli u jednu od vodećih sila konferencije.

Play-In turnir na Zapadu otvaraju Portland Trail Blazers i Phoenix Suns u utorak, 14. travnja, u borbi za sedmo mjesto, dok će dan kasnije snage odmjeriti Golden State Warriors i Los Angeles Clippers. Na Istoku će se istog dana, u utorak, sastati Miami Heat i Charlotte Hornets, a u srijedu Orlando Magic i Philadelphia 76ers. Pravila su jasna: pobjednik dvoboja između sedme i osme momčadi osigurava sedmo mjesto. Poraženi iz tog ogleda dobiva još jednu priliku te će u petak, 17. travnja, igrati protiv pobjednika susreta devete i desete momčadi za posljednje, osmo mjesto u doigravanju.

Prva runda doigravanja na Zapadu kreće već u subotu, 18. travnja, a poznata su dva para. Minnesota Timberwolvesi će igrati protiv Denver Nuggetsa, dok će Houston Rocketsi odmjeriti snage s Los Angeles Lakersima. Prvoplasirani Oklahoma City Thunder čekat će pobjednika borbe za osmo mjesto, dok će drugoplasirani San Antonio Spursi, kao jedan od favorita, igrati protiv momčadi koja osigura sedmu poziciju kroz Play-In turnir. Svoje prve utakmice te će dvije momčadi igrati u nedjelju, 19. travnja.

Na Istočnoj konferenciji, doigravanje također počinje u subotu, 18. travnja, susretima između Toronto Raptorsa i Cleveland Cavaliersa te Atlanta Hawksa i New York Knicksa. Vodeća momčad Istoka, Detroit Pistons, svoju će seriju započeti u nedjelju, 19. travnja, protiv osmoplasirane momčadi koja prođe Play-In, dok će drugoplasirani Boston Celticsi istog dana igrati protiv sedmoplasirane ekipe.

Parovi:

Istočna konferencija
1. Detroit Pistons - protivnik još nije poznat
2. Boston Celtics - protivnik još nije poznat
3. New York Knicks - 6. Atlanta Hawks 
4. Cleveland Cavaliers - 5. Toronto Raptors 

Play-in utakmice
7. Philadelphia 76ers - 8. Orlando Magic
9. Charlotte Hornets - 10. Miami Heat

Zapadna konferencija

1. Oklahoma City Thunder - protivnik još nije poznat
2. San Antonio Spurs - protivnik još nije poznat
3. Denver Nuggets - 6. Minnesota Timberwolves 
4. Los Angeles Lakers - 5. Houston Rockets 

Play-in utakmice
7. Phoenix Suns - 8. Portland Trail Blazers
9. Los Angeles Clippers - 10. Golden State Warriors
