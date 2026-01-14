Nitko ravan Modriću: Luka po 14. put osvojio prestižnu nagradu, slavio ispred Gvardiola i Perišića

Kada je prije 54 godine urednik sportske rubrike Večernjeg lista Darko Draženović odlučio pokrenuti izbor za nogometaša godine, vjerojatno nije mogao ni pomisliti da će jedan igrač čak 14 puta osvojiti tu nagradu, koja je tijekom godina postala prestižna i prepoznatljiva i u svijetu. A igrač koji je 14. put zaslužio popularnog Sikiricu jest Luka Modrić, kapetan hrvatske reprezentacije, nezamjenjiv u Milanu i vatrenima iako je zašao u 41. godinu života.

Poput Ronalda i Đokovića

Večernjakov žiri za 2025. godinu, sastavljen od 11 bivših hrvatskih nogometaša (Miroslav Žitnjak, Dario Šimić, Vlado Kasalo, Dario Smoje, Danijel Hrman, Ognjen Vukojević, Dražen Mužinić, Ivica Banović, Marijan Buljat, Darko Vukić i Dževad Turković), premoćno je za pobjednika izabrao Modrića, koji je dobio 108 od mogućih 110 bodova. Prvi do njega, na drugom mjestu, završio je Joško Gvardiol s 97 bodova. Treći je Ivan Perišić sa 71 bodom, četvrti Ante Budimir s 45, a top 5 zatvara Petar Sučić s 44 boda.

Popularnu Sikiričinu statuu Modrić je zaradio već 14. put, čime je apsolutni rekorder u dosadašnja 54 izbora našeg lista. Luki je ovo već deseta nagrada u nizu, nepobjediv je još od 2016., a prije toga nagradu je osvajao i 2007., 2008., 2011. i 2014. godine.

– Možemo li više govoriti o Luki Modriću kao iznenađenju na bilo kojoj razini. To što on radi, odavno je postalo normalno, odnosno standard na najvišoj svjetskoj razini! U Milan je došao s 40 godina i tako je dominantan. Ali ništa nije slučajno. Jednostavno, uvijek je bio korak ispred konkurencije u svakom smislu, svojim je potezima zadnjih godina rješavao utakmice. Naravno, jako je važan stil života, do najsitnijih detalja, čemu je Luka nevjerojatno posvećen. Za takve stvari morate imati glavu, odnosno mentalitet i karakter – objasnio je član žirija Dario Šimić.

Luka je u prošloj sezoni bio najbolji po nekoliko ključnih parametara, najviše kreiranih prilika, naš je najbolje ocijenjeni igrač s najviše ključnih dodavanja. No Modrić dominira u još dva parametra, najviše klizećih startova i najviše presječenih lopti. Drugi je potpuno logičan jer Luka ima posebnu nogometnu inteligenciju zahvaljujući kojoj savršeno čita igru, njegova je situacijska inteligencija bez premca. No s najviše klizećih startova kao da želi još ponešto dokazati na najvišoj razini?

– Odlika je to najvećih sportaša koji su tijekom povijesti postavljali standarde. Takav pristup možete vidjeti kod Novaka Đokovića ili Cristiana Ronalda. Glavom je unutra, kada igra, vidi se da je maksimalno motiviran. Uvijek želi biti bolji, natječe se sam sa sobom. Sve više sportskih direktora angažira igrače lidere koji mogu povesti cijelu momčad. Tako se pravi razlika. Upravo je ta Modrićeva karakteristika pomogla Milanu – naglašava Šimić i zaključuje:

– Jako nam je važna njegova uloga u reprezentaciji, upravo zbog stvari o kojima govorimo. Ma njegova je uloga prevažna...

Drugoplasirani Gvardiol kod većine članova žirija završio je na drugom mjestu. Ukupno je skupio 97 bodova, odnosno devet manje od Modrića (108).

– Nadam se da će se nakon ove nesretne ozljede Joško vratiti na pravi način. Ne znam kakve su točno prognoze, ali ne daj, Bože da se na Svjetskom prvenstvu osjete posljedice njegove ozljede. Nevjerojatno je kako taj dečko igra prema naprijed i u obrani. Kada uzmete u obzir sve ključne elemente nogometne igre, Gvardiol je najmoderniji igrač na svijetu. Ozljeda će sigurno usporiti tu priču, no Joško je mlad, veliki profesionalac, nevjerojatno motiviran – rekao je član žirija Marijan Buljat.

Na trećem mjestu Večernjakova izbora završio je Ivan Perišić, s 86 bodova, no kod jednog člana žirija, Darija Smoje, bio je na prvom mjestu.

– Za mene je u prošloj kalendarskoj godini najbolji bio Ivan Perišić. Imao je fantastičnu prošlu sezonu, a u kalendarskoj je godini, ukupno gledajući, bio sjajan u klubu i reprezentaciji kroz kvalifikacije. Po igri i dojmu bio je naš najbolji igrač. I ove je godine zabijao u Ligi prvaka, asistirao. Možemo govoriti o Luki Modriću i njegovim statističkim parametrima u kojima dominira, no pola sezone u Madridu i nije imao neku minutažu. Zato mi je Perišić na prvom mjestu u 2025. godini – objasnio je Dario Smoje.

Čak desetorica iz HNL-a

S četrnaestom Večernjakovom nagradom Modrić je apsolutni rekorder (Šuker ima šest). Svoju 14. nagradu Luka je osvojio posve zasluženo. Opet je briljirao u dresu Reala, Milana i Hrvatske te dokazao da je, iako mu je 40 godina na leđima, i dalje svjetska klasa.

Nastavi li ovako, nije nemoguće da Luka sljedeće godine osvoji još jednu Večernjakovu nagradu, koja bi mu bila jubilarna, 15.! Večernjakova nagrada mu je svih ovih godina bila jako bitna.

– Nagrada Večernjeg lista ima posebno mjesto u mom srcu zato što mi je bila jedna od prvih individualnih nagrada u životu kada sam 2004. bio proglašen Večernjakovom nadom godine. Nakon toga sam 2007. dobio prvog Nogometaša godine. Bilo bi lijepo još koji put osvojiti nagradu, ali vidjet ćemo što donosi budućnost – rekao nam je Modrić.

Inače, Večernjakova nagrada za nogometaša godine najprestižniji je izbor najboljih nogometnih pojedinaca još od vremena bivše Jugoslavije. U ovoj anketi, koju je 1972. pokrenuo naš bivši urednik, doajen sportskoga novinarstva Darko Draženović (1944. – 2015.), oduvijek su vladali najviši kriteriji jer je žiri sastavljen od bivših reprezentativaca. Zanimljivo, među laureatima svoje mjesto nisu uspjele zauzeti nogometne veličine poput Skoblara, Džajića, Halilhodžića, J. Jerkovića, Z. Kranjčara ili, u novije vrijeme, Jarnija, Asanovića, Cvitanovića, Ladića, Srne, N. Kranjčara... Toliko je jaka konkurencija uvijek bila.

Ovogodišnji rezultati, odnosno glasovi žirija, potvrdili su pak da je Hrvatska nogometna liga i dalje jaka. Naime, među 24 igrača koji su dobili bodove, čak desetorica su u 2025. godini nosila dres nekog kluba iz Supersport HNL-a.