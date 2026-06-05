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STIGLA NAREDBA

NASA naredila astronautima hitne pripreme za evakuaciju s Međunarodne svemirske postaje

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Večernji.hr
Autor
Lorena Posavec
05.06.2026.
u 16:26

Četvero astronauta NASA-ine misije Crew-12 na postaji - dvoje američkih astronauta, francuski astronaut i ruski kozmonaut - dobilo je naredbu iz NASA-ina kontrolnog centra misije u 9:04 sati po istočnoameričkom vremenu u ponedjeljak, da uđu u svoju letjelicu Crew Dragon

Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj postaji NASA je u petak naredila da se sklone u svoje svemirske letjelice i pripreme za moguću evakuaciju dok ruska posada pokušava popraviti sve ozbiljnije curenje zraka u ruskom dijelu orbitalnog laboratorija, priopćila je NASA. Četvero astronauta NASA-ine misije Crew-12 na postaji, dvoje američkih astronauta, francuski astronaut i ruski kozmonaut, dobilo je naredbu iz NASA-ina kontrolnog centra misije u 9:04 sati po istočnoameričkom vremenu u ponedjeljak, da uđu u svoju letjelicu Crew Dragon, koja je spojena s postajom, i odjenu svemirska odijela za slučaj da curenje zraka bude zahtijevalo hitnu evakuaciju, rekao je jedan dužnosnik NASA-e.

NASA i ruska svemirska agencija Roskosmos, dva glavna operatora postaje, mjesecima raspravljaju o uzroku i mogućim rješenjima za mala curenja zraka u ruskom servisnom modulu Zvezda, ključnoj strukturi laboratorija veličine nogometnog igrališta, prenosi Reuters. Curenje zraka bilo je relativno malo posljednjih mjeseci, ali se u ponedjeljak povećalo s oko pola kilograma zraka dnevno na dva kilograma, prema riječima visokog dužnosnika NASA-e koji je želio ostati anoniman.

Glasnogovornica NASA-e Bethany Stevens kaže da je tunel za transfer servisnog modula Zvezda mjesto gdje dolazi do curenja zraka. "Tunel za transfer servisnog modula Zvezda, poznat kao PrK, već neko vrijeme pati od pukotina i curenja, a Roscosmos ga je do sada ublažio koliko je god bilo moguće", rekla je Stevens. Ove pukotine, kaže Stevens, "oduvijek su bile zabrinjavajuće" i NASA ih je pomno pratila. Zajedno sa svojim ruskim kozmonautima, radili su na "utvrđivanju uzroka pukotina".

Roskosmos je obično koristio brtvilo za prekrivanje pukotine, za koju je NASA ranije priznala da je dugotrajan problem. No u ovom slučaju Roskosmos je odlučio primijeniti tehniku koja uključuje upotrebu pile kako bi se pristupilo području koje treba popraviti, piše SkyNews. NBC News izvijestio je da taj pokušaj nosi veći rizik tijekom operacije zbog lokacije pukotine, pa je NASA odlučila smjestiti članove posade u sigurno utočište unutar letjelice Dragon tijekom popravka.

Ključne riječi
Međunarodna svemirska postaja ISS astronauti evakuacija NASA

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