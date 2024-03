FOTO BBB-i poslali poruke aktualnim čelnicima Dinama i svim navijačima. Evo gdje Zajec gleda dvoboj

LEGENDARNI VATRENI

'Za dijabetes sam doznao dok sam bio u Zvezdi. Nokautirao sam igrača i zaradio 12 utakmica kazne'

– Svakoga sam respektirao na terenu, nikoga se nisam bojao. Što je veće ime bilo, to mi je bilo draže protiv njega igrati. Davao sam sam sebi neku dodatnu snagu da ga zaustavim. Meni nije bilo važno je li s druge strane 'ovaj', 'onaj' ili – Maradona. Kad me već pitate, igrao sam i protiv Maradone i izbliza se uvjerio da je to čarobnjak.