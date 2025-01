Luka Modrić 13. put osvojio Večernjakovu nagradu koja je postala prestižna i prepoznatljiva u svijetu

Kada je prije 53 godine urednik sportske rubrike Večernjeg lista Darko Draženović odlučio pokrenuti izbor za nogometaša godine, vjerojatno nije mogao ni pomisliti da će jedan igrač čak 13 puta osvojiti tu nagradu, koja je tijekom godina postala prestižna i prepoznatljiva i u svijetu. A igrač koji je 13. put zaslužio popularnog Sikiricu jest Luka Modrić, kapetan hrvatske reprezentacije, nezamjenjiv u Real Madridu i vatrenima, iako je zašao u 40. godinu života.

Večernjakov žiri za 2023. godinu, sačinjen od 11 bivših hrvatskih nogometaša (Željko Stinčić, Gordon Schildenfeld, Stjepan Tomas, Srećko Bogdan, Mato Neretljak, Filip Bradarić, Krunoslav Jurčić, Željko Adžić, Ivan Leko, Dado Pršo, Tomo Šokota) premoćno je za pobjednika izabrao Modrića, koji je dobio 109 od mogućih 110 bodova. Prvi do njega, na drugom mjestu, završio je Joško Gvardiol s 98 bodova. Treći je Mateo Kovačić sa 71 bodom, četvrti Martin Baturina s okruglih 50, a top 5 zatvara Ante Budimir s 49 bodova.

Deveta nagrada u nizu

Popularnu Sikiričinu statuu Modrić je zaradio već 13. put, čime je apsolutni rekorder u dosadašnja 53 izbora našeg lista. Luki je ovo već deveta nagrada u nizu, nepobjediv je još od 2016. godine, a prije toga nagradu je osvajao i 2007., 2008., 2011. i 2014. godine.

– Oko Modrića nema puno priče, on je naš Messi! – rekao je ovogodišnji član žirija Dado Pršo pa dodao:

– Sjećam se prvog susreta s Modrićem koji se dogodio baš na proglašenju 2004. godine, kada sam ja drugi put postao Večernjakov laureat, a Luka je tada proglašen nadom godine. A sjećam se dobro i Luke sa Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. godine. Tada sam na treninzima reprezentacije, kada je Luka bio 21-godišnjak, vidio da će biti veliki igrač. Svjetska klasa! Cijelo to vrijeme govorio sam to nekim svojim suigračima iz Monaca i Rangersa, jer oni ga nisu znali tada dok je još bio u Dinamu. Nastavio sam to govoriti i kada je Luka otišao u Tottenham, a ti moji prijatelji i dalje su bili skeptični. A, eto, na kraju su mi morali priznati: "Bio si u pravu, prevarili smo se." To je bilo još i prije negoli je otišao u Real Madrid. Zaista sam kod Modrića, igrajući protiv njega na treningu, vidio neke stvari koje sam vidio još samo kod Messija; na primjer, nevjerojatnu moć igrača kada ima loptu. A bio je još dijete.

Drugoplasirani Gvardiol gotovo kod svih članova žirija završio je na drugom mjestu, pa tako i kod Prše.

– Njegova kvaliteta je nemoguća! I defenzivno, i ofenzivno – to je to! Kada ga gledam kako zrelo igra, imam dojam da mu je trideset godina. I ne utječe na njega to što je još dijete, a istodobno velika zvijezda i zvijer od igrača. Dečko je u svakom smislu vrhunski i zaslužuje biti odmah do Luke.

S trinaestom Sikiričinom skulpturom Modrić je apsolutni rekorder (Šuker ima šest). Svoju 13. nagradu Luka je osvojio posve zasluženo. Opet je briljirao u dresu Reala te dokazao da je, iako mu je 39 godina na leđima, i dalje motor kraljevskog kluba. A koliko je bio dobar u Realu, još je bolji bio u reprezentativnom dresu, predvodio je vatrene do plasmana u četvrtfinale Lige nacija.

– Čovjek je sve osvojio, osvaja i osvojit će. I dalje drži jedan Real. Iako ulazi dosta s klupe, njegova je moć u klubu i dalje velika. Pokretač je hrvatske reprezentacije. Ne bih omalovažavao naše druge igrače, međutim Luka je Luka i za mene jednostavno kralj hrvatskog nogometa – smatra Mato Neretljak, ovogodišnji član žirija, dok je Krunoslav Jurčić dodao:

– O njemu se nema reći nešto što već nije rečeno, čovjek je sve osvojio s Realom, kojem je kapetan, upitno je imamo li ga mi uopće pravo komentirati. Normalno je da gubi glavnu rolu u Realu, ali i dalje je jako važan za našu reprezentaciju, on joj daje dimenziju više, mislim da mi, uz Argentinu s Messijem, najviše ovisimo o jednom igraču, o Luki. Bit će šok kad ode, ali ne smije biti tragedija.

Nastavi li ovako, nije nemoguće da Luka u sljedećih godinu-dvije osvoji još koju Večernjakovu nagradu, nagradu koja mu je svih ovih godina bila jako bitna.

– Nagrada Večernjeg lista ima posebno mjesto u mom srcu zato što mi je bila jedna od prvih individualnih nagrada u životu kada sam 2004. bio proglašen Večernjakovom nadom godine. Nakon toga sam 2007. dobio prvog "Nogometaša godine". Bilo bi lijepo još koji put osvojiti nagradu, ali vidjet ćemo što donosi budućnost – rekao nam je Modrić.

Čak osmorica iz HNL-a

Inače, Večernjakova nagrada za nogometaša godine najprestižniji je izbor najboljih nogometnih pojedinaca još od vremena bivše Jugoslavije. U ovoj anketi, koju je 1972. pokrenuo naš bivši urednik, doajen sportskoga novinarstva Darko Draženović (1944. – 2015.), oduvijek su vladali najviši kriteriji, jer je žiri sačinjen od bivših reprezentativaca. Zanimljivo, među laureatima svoje mjesto nisu uspjele zauzeti nogometne veličine poput Skoblara, Džajića, Halilhodžića, J. Jerkovića, Z. Kranjčara ili, u novije vrijeme, Jarnija, Asanovića, Cvitanovića, Ladića, Srne, N. Kranjčara... Toliko je jaka konkurencija uvijek bila.

Ovogodišnji rezultati, odnosno glasovi žirija, potvrdili su pak da je Hrvatska nogometna liga i dalje jaka. Naime, među 20 igrača koji su dobili bodove, čak osmorica su u 2024. godini nosili dres nekog kluba iz Supersport HNL-a.

Večernjak najboljeg nogometaša bira od 1972. godine, a tijekom godina taj je izbor postao prepoznatljiv i u svijetu.

Poredak za 2024. godinu:

Luka Modrić (Real Madrid) 109 bodova

Joško Gvardiol (Man. City) 98

Mateo Kovačić (Man. City) 71

Martin Baturina (Dinamo) 50

Ante Budimir (Osasuna) 49

Marko Livaja (Hajduk) 44

Mario Pašalić (Atalanta) 34

Dominik Livaković (Fenerbahce) 27

Bruno Petković (Dinamo) 26

Andrej Kramarić (Hoffenheim) 26

Petar Sučić (Dinamo) 22

Luka Sučić (Salzburg/R. Sociedad) 22

Josip Stanišić (Bayer/Bayern) 9

Ivan Rakitić (Al-Shabab/Hajduk) 7

Milan Badelj (Genoa) 4

Igor Matanović (Karlsruhe/Eintracht) 2

Marko Pjaca (Rijeka/Dinamo) 2

Ivan Perišić (Hajduk/PSV) 1

Franjo Ivanović (Rijeka/Union) 1

Martin Sekulić (Ural) 1

NAPOMENA: Od 20 igrača koji su dobili bodove, osmorica su u 2024. igrali u HNL-u

Ovogodišnji žiri:

Željko Stinčić

Gordon Schildenfeld

Stjepan Tomas

Srećko Bogdan

Mato Neretljak

Filip Bradarić

Krunoslav Jurčić

Željko Adžić

Ivan Leko

Dado Pršo

Tomo Šokota

NAPOMENA: U žiriju su uvijek bivši nogometaši s barem jednim nastupom za reprezentaciju