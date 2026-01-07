'Svaka čast Modriću, no ovaj vatreni bio je bez konkurencije. Pa Luka pola sezone nije imao minutažu'

Dario Smoje (47) u karijeri je, među ostalim klubovima, igrao u Rijeci, Dinamu, Milanu, Gentu… U izboru za najboljeg nogometaša Večernjeg lista u prošloj kalendarskoj godini za ovog bivšeg stasitog stopera nije bilo dvojbe.

– Za mene je u prošloj kalendarskoj godini najbolji bio Ivan Perišić. Imao je fantastičnu prošlu sezonu, a u kalendarskoj je godini, ukupno gledajući, bio sjajan u klubu i reprezentaciji kroz kvalifikacije. Po igri i dojmu bio je naš najbolji igrač – počeo je Dario Smoje.

Zanimljiva je ta njegova transformacija nakon odlaska iz Hajduka. To potvrđuje najprije njegovu igračku klasu, ali i poseban mentalitet.

– Tako je. Perišić je oduvijek bio i veliki radnik, s posebnom radnom etikom. U Hajduku nije bilo strpljenja, znam da je bilo svakakvih priča, no ne znam što se detaljno događalo. U svakom slučaju, bila je to velika pogreška Hajduka. I ove je godine zabijao u Ligi prvaka, asistirao. Možemo govoriti o Luki Modriću i njegovim statističkim parametrima u kojima dominira, no pola sezone u Madridu i nije imao neku minutažu. Naravno, ne umanjuje to njegovu veličinu.

Perišić na ovakvoj razini bit će nam jako važan za iduće Svjetsko prvenstvo?

– Iskreno se nadam da će biti tako. Ako Bog da da izdrži bez ozljeda do Svjetskog prvenstva, vjerujem da će biti jedan od naših najboljih igrača. Iako s 36 godina igra na jako zahtjevnoj poziciji, ne osjeti se njegova zasićenost ili pad u fizičkom smislu. Luka može kontrolirati igru i manje se trošiti. Vjerujem da će taj fizički aspekt Perišiću biti najmanji problem jer je nogometu i treningu posvećen 24 sata na dan.

Izbornik Zlatko Dalić nedavno je govorio o deficitima koje ima u reprezentaciji, nedostaju nam brzina i dubina prema naprijed... I u tom će smislu Perišićeva uloga biti još važnija?

– Naravno. Mi uistinu nemamo igrača profila o kakvom govori izbornik Zlatko Dalić. U tom fizičkom smislu možemo govoriti o Franji Ivanoviću ili sjajnom učinku Franka Kovačevića, no to je ipak Celje, bez namjere da podcjenjujem bilo koga. Za raspravu je svakako je li nam to dovoljno za izazove kakvi nas očekuju na Svjetskom prvenstvu. Ipak to nije razina Lige petice. Logično je da će u toj prvoj taktičkoj varijanti biti Ante Budimir, koji igra u sjajnoj formi. Naravno, Andrej Kramarić, ovisno o rotacijama i taktičkim zamislima Zlatka Dalića.

Idealna varijanta

Kako bi, dakle, po vama izgledala naša idealna ofenziva taktička varijanta?

– Jedno krilo je Perišić, ne znam tko je drugo. Istina, Mario Pašalić često igra tu poziciju, iako to nije njegova prirodna uloga. Nemamo nekakvu protutežu na Perišićevoj suprotnoj strani. Imam osjećaj da će to biti jedna špica s Budimirom kao ultimativnim rješenjem. Andrej Kramarić nije klasična špica.

Tko je, nakon Perišića, po vama najviše pokazao u prošloj kalendarskoj godini?

– Svaka čast Luki Modriću, koji i sada suvereno drži konce Milanova projekta. No broj dva je Joško Gvardiol. Igrao je u najjačoj ligi na svijetu. Šteta što se ozlijedio, nadam se da će se vrlo brzo oporaviti i vratiti na potrebnu razinu. Ne sumnjam u njegove kapacitete, to je igrač svjetske klase, za našu reprezentaciju praktički nezamjenjiva karika. Nakon Joška, među prvu trojicu najboljih svrstao bih Luku Modrića. Za mene je to nedodirljiva trojka.

Malo se toga novoga može kazati o Luki Modriću?

– Upravo tako. I u ovim godinama pokazuje da može igrati na najvišoj razini. O njemu je sve ispričano ili ispjevano. Šteta je što nam već dulje vrijeme na pravoj razini nije Mateo Kovačić. U tom smislu jako puno gubimo jer je to igrač s potencijalom da igru naše reprezentacije čini puno raznovrsnijom. Kada je on u formi, može nam donijeti ozbiljnu razliku. A kada ne igra, odmah se osjeti. Nažalost, nismo mi nacije poput Španjolske, Njemačke ili Engleske, koje na svakoj poziciji imaju po dva-tri igrača. I koji god uđe, ne osjeti se razlika jer ne znaš koji je bolji. Mi nemamo takav privilegij. Bez Kovačića na optimalnoj razini imat ćemo ozbiljan problem. Ne znam u kakvoj je trenutačno situaciji i trenira li uopće. Neće mu se biti lako nametnuti u Manchester Cityju i uhvatiti pravu formu u sljedećih nekoliko mjeseci. Jer, Pep Guardiola sigurno neće imati popusta i tek tako mu dati minute da spreman dočeka Svjetsko prvenstvo.

U Smojinu najužem izboru našao se i Petar Sučić.

– On je već sada standardna opcija za naš vezni red, uz Luku Modrića. Opcija su Nikola Moro ili Mario Pašalić uz njih dvojicu. Sučić se vrlo brzo nametnuo u Dinamu, a potom na razini talijanske lige. Ima izvanredne fizičke predispozicije, uz sjajne taktičke i tehničke sposobnosti. Svi obožavaju takve igrače, koji znaju, a imaju i moć ponavljanja, što je ključno za moderni nogomet.

U obrani imamo nešto komforniju situaciju?

– Imamo Josipa Stanišića, koji je standardan u Bayernu, što pokazuje njegovu kvalitetu. Josip Šutalo malo je "zapeo" u Ajaxu, no njegova pozicija ne bi trebala biti upitna – ističe Smoje.

Sjajni Vušković

Luka Vušković zadnjih je mjeseci u sjajnoj formi, brojni stručnjaci hvale njegove izvedbe, ističući kako je igrač za najveće domete.

– On nije predaleko od toga da bude ozbiljna opcija Zlatku Daliću, no rekao bih da su ostali kandidati u prednosti. Jer imaju više utakmica, iskustva igranja u ozbiljnijim utakmicama. A Dalićeva filozofija je da su u prednosti jer su do sada više napravili. No Vušković s dosta igračkih parametara zadovoljava kriterije ozbiljne nogometne razine. Sve ovisi o ligi i momčadima u kojima će igrati u budućnosti. Nije isto igrati u Engleskoj ili nekoj slabijoj ligi. Vušković je jako inteligentan dečko, sa sjajnom sposobnošću anticipacije. Možda je malo deficitaran kada govorimo o brzini, no sve ostale karakteristike su mu na vrhunskoj razini.

Tko su po vama igrači na nekom širem popisu koji bi mogli u idućih nekoliko mjeseci promijeniti omjere kada eventualno govorimo o putnicima za SP?

– Toni Fruk jedno je od najspominjanijih imena. On je najbolji igrač naše lige u ovom trenutku. Vjerujem da bi s takvim statusom trebao imati dobru poziciju kada se budu određivali putnici za SP.

Bi li možda omjere u tom smislu promijenio eventualni ozbiljan transfer Adriana Jagušića?

– Teško je to kazati. Pitanje je u koji bi klub otišao i bi li se nastavio njegov igrački razvoj, što svi očekujemo. Nije lako promijeniti sredinu i odmah se nametnuti, posebice ako govorimo o ozbiljnijim ligama od hrvatske. Fruk je u ovom trenutku iskusniji. Iako, Jagušić zaslužuje punu pozornost jer je izvrstan talent. Doduše, Fruk igra u boljoj momčadi i malo mu je lakše, uvjetno rečeno. A i već je neko vrijeme u krugu reprezentacije. U Hajduku se spominje mladi i talentirani Branimir Mlačić – zaključio je Dario Smoje.