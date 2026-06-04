Crna Gora zatvorila vrata Vučićevu letećem 'Ćacilendu'

Još jedna neviđena blamaža Aleksandra Vučića, ovoga puta ona čarterska u Tivtu. Pokušaj da se u Crnu Goru, tijekom summita o zapadnom Balkanu, ubaci 87 sumnjivih, nabildanih, istetoviranih tipova s debelim kriminalnim dosjeima i na taj način leteći "Ćacilend" prebaci u susjednu Crnu Goru, u kojoj se održava najveći politički skup u njezinoj novijoj povijesti, predstavlja bezobziran pokušaj jednog političkog očajnika da destabilizira zemlju koja je članica NATO-a i buduća članica Europske unije.



To je za radikala Vučića najgora noćna mora, pogotovo zato što je Srbija odavno daleko od članstva u EU i što se to pod Vučićevim režimom neće dogoditi, a odlazak u daljnju regresiju Srbije potvrdila je i ovotjedna rezolucija Europskog parlamenta. Pokušaj desanta na Crnu Goru bio je njegov posljednji pokušaj da zaustavi put te zemlje prema EU, tako da njegovi revolveraši naprave kaos i pokažu kako Crna Gora nije u stanju organizirati takav skup, a kamoli postati članica Europske unije, ponašajući se pritom poput pijanih i razularenih navijača koji bi skandirali Vučiću, uvjerenom da je u Crnoj Gori obožavan.