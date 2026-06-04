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Hrvoje Zovko
Autor
Hrvoje Zovko

Crna Gora zatvorila vrata Vučićevu letećem 'Ćacilendu'

04.06.2026. u 20:25

Pokušaj desanta na Crnu Goru bio je njegov posljednji pokušaj da zaustavi put te zemlje prema EU, tako da njegovi revolveraši naprave kaos i pokažu kako Crna Gora nije u stanju organizirati takav skup, a kamoli postati članica Europske unije

Još jedna neviđena blamaža Aleksandra Vučića, ovoga puta ona čarterska u Tivtu. Pokušaj da se u Crnu Goru, tijekom summita o zapadnom Balkanu, ubaci 87 sumnjivih, nabildanih, istetoviranih tipova s debelim kriminalnim dosjeima i na taj način leteći "Ćacilend" prebaci u susjednu Crnu Goru, u kojoj se održava najveći politički skup u njezinoj novijoj povijesti, predstavlja bezobziran pokušaj jednog političkog očajnika da destabilizira zemlju koja je članica NATO-a i buduća članica Europske unije.

To je za radikala Vučića najgora noćna mora, pogotovo zato što je Srbija odavno daleko od članstva u EU i što se to pod Vučićevim režimom neće dogoditi, a odlazak u daljnju regresiju Srbije potvrdila je i ovotjedna rezolucija Europskog parlamenta. Pokušaj desanta na Crnu Goru bio je njegov posljednji pokušaj da zaustavi put te zemlje prema EU, tako da njegovi revolveraši naprave kaos i pokažu kako Crna Gora nije u stanju organizirati takav skup, a kamoli postati članica Europske unije, ponašajući se pritom poput pijanih i razularenih navijača koji bi skandirali Vučiću, uvjerenom da je u Crnoj Gori obožavan.

Ključne riječi
Crna Gora Ćaciland Aleksandar Vučić

Komentara 5

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Avatar Matija22
Matija22
20:41 04.06.2026.

Dolazi Macron u Crnu Goru tu se srbijanska politika ne može mirit. Tko je ta Crna Gora da tamo dolazi tamo neki Macron, Srbija nije centar svijeta trebao je doći Srbiju, to je ta srbijanska boleština i "srpski svet" odnosno velika srbija. Oni i dan danas ne priznaju Crnu Goru kao državu to je tako i istina. Nema tamo normalnog vodstva po mojoj procijeni 100-200 godina. Dok ne poruše četničke spomenike tamo nema normalnog života u okruženju. Četnička ideologija je stvaranje velike srbije dok je to tamo sve države u okruženju će imati problem sa Srbijom. Zato ne smiju u EU dok ne maknu sve te spomenike i maknu se od toga, jer ako ih se pusti bit će nažalost opet neki rat za 100- 200 godina.

Avatar Samodesno
Samodesno
20:45 04.06.2026.

Nije ni tebi lako, progone ti šefa.

LE
lector2corrector
21:13 04.06.2026.

Nije CA Kišobrandžija od juče... Prebacio je on svoje davno. I treba, neka se konacno dva ćorava oka iste teleće glave posvade. Vrime je, Ante. Zar ne?

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