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Boris Beck
Autor
Boris Beck

Ćorić mi je bio sumnjiv jer se farba, ali sad sam siguran: živim u najboljoj ekonomiji

05.06.2026. u 08:33

Posramio sam se što sam ove godine prihvatio povećanje plaće od 1 posto koje mi je prethodno ispregovarao Nezavisni sindikat znanosti čiji sam član

Danas smo potvrdili svoju snažnu podršku županu Stjepanu Kožiću, našem dugogodišnjem županu, rekao je premijer nekoliko dana prije nego što je taj isti Kožić nepravomoćno osuđen na zagrebačkom Županijskom sudu jer je svojim liječnicima na teret svoje županije 2021. naručio hrane i pića za 5250 kuna. Zbunilo me to.

Nije li ministar financija Tomislav Ćorić nedavno predstavio antiinflacijske mjere, iz kojih sam zapamtio samo to da se kao javni službenik ne trebam nadati skorom povećanju plaće jer bi to moglo dodatno pregrijati gospodarstvo. Posramio sam se što sam ove godine prihvatio povećanje plaće od 1 posto koje mi je prethodno ispregovarao Nezavisni sindikat znanosti čiji sam član. Čak i više, doživljavam žestok napad krivnje kad odem u supermarket. Uzmem u ruku brokulu, kruh ili konzervu leće, i kao da osjećam da su topliji nego prije. Možete mi reći da su topliji samo 1 posto, ali mene taj 1 posto peče kao da sam uzeo u ruke žeravicu, i brzo vraćam robu na policu.

Ključne riječi
tomislav čorić Antiinflacijske mjere Stjepan Kožić

Komentara 1

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Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
09:19 05.06.2026.

Možda bi ipak bilo bolje da smo u socijalizmu. Tada bi svi ipak imali jednako. Dobivali bi stanove od državnih poduzeća, išli na ljetovanje u odmarališta poduzeća. Svi bi imali isti Iskra telefon... A tko nam je kriv? Ovi koji su htjeli tržišnu ekonomiju i demokraciju. To se želi poručiti, jel? Kako, bilo, ova je situacija, kakva god bila, istjerala na čistac one koji su 90-ih ipak bili za nastavak prošle države. Ipak je to baš tako.

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Dan državnosti: Koliko je Hrvata kojima je, kao Milanoviću, 1991. - nejasna godina?!?

Ja sam vjerojatno loš domoljub. I loš vjernik. Izdam Isusa i domovinu triput prije no što pijetao zakukurikne. No, ipak sam i domoljub i vjernik. Bar se trudim biti bolji. Dok su neki ponosni što nisu ni jedno ni drugo. Hulja je izvorno onaj koji huli, kleveće, skrnavi, ruga se. Danas očito ima mnogo onih koji su otvoreno ponosni što su takve hulje. Sve domoljubno nabijaju na neku stvar.

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