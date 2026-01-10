Ne postoje riječi kojima bi se opisalo Luku Modrića, s 40 godina je najspremniji igrač

Dobro se sjećamo Ivice Banovića, pouzdanog veznog igrača koji je odigrao veliku ulogu u NK Zagrebu. Nažalost taj klub je danas spao na niske grane, nije više ni sjena onoga što je nekoć bio, stabilni prvoligaš koji se 2002. godine kitio i naslovom hrvatskog prvaka. No, pustimo sada NK Zagreb iako je Banović upravo u Kranjčevićevoj ostavio duboki trag. Uostalom donio je 'pjesnicima' tada i rekordni izlazni transfer od današnjih oko 1,9 milijuna eura. Banović je igrao za sve mlađe reprezentacije naše države, najviše za U21 reprezentaciju.

Zaigrao je kod Cice Kranjčara

Tri je godine Banović igrao u prvoj momčadi Zagreba prije odlaska u Werder u kojem je nastavi svoju karijeru i zapravo je ju njemačkim klubovima i izgradio do vrhunca. Doduše, to mu nije priskrbilo značajnije uloge u našoj najboljoj reprezentaciji iako je po svojim partijama u njemačkim klubovima mogao ili trebao dobiti više prilika. Jedinu u natjecateljskoj utakmici dao mu je Zlatko Cico Kranjčara kada je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo igrao 13 minuta u remiju (2:2) s Bugarskom kada je ušao umjesto Roberta Kovača.

U kolovozu 2004. godine zaigrao je za našu reprezentaciju i u prijateljskoj utakmici i 1:0 pobjedi nad Izraelom kada je u 57. minuti ušao umjesto Ivice Mornara.

Nakon igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Počeo je u nogometnoj školi Freiburga, a 2023. godine preselio je u Dinamo i njegovu nogometnu školu. Nakon devet godina čekanja s plavima je osvojio memorijal Mladena Ramljaka, s juniorima je osvojio naslov prvaka i igrao Ligu prvaka mladih.

No, krajem 2024. godine stigao je poziv Freiburga i Banović se rastao s Dinamom.

- Rastanak s dečkima u Dinamu nije bio jednostavan. Par suza je bilo proliveno s moje strane - kazao je tada Ivica Banović koji je i danas izuzetno zaposlen u Freiburgu i njegovoj nogometnoj školi, kaže nam da u klubu radi dva posla.

U odabiru najboljih deset hrvatskih nogometaša za 2025. godinu i on je, kao i većina članova našeg žirija Luku Modrića označio kao najboljeg.

- Ne postoje riječi kojim bi se njega opisalo. Mene fascinira njegovo bezuvjetno svakodnevno, beskompromisno odrađivanje malih sitnih dnevnih rutina koje mu omogućavaju da s 40 godina bude najspremniji igrač uz svu njegovu genijalnost! - bez dvojbi o današnjem igraču Milana bio Ivica Banović.

Joško Gvardiol je izdanak nogometne škole, Dinama u kojoj je Banović donedavno radio, a baš je Gvardiol napravio čudesnu karijeru nakon Dinama, Leipziga i sada u Manchester Cityju. Pokazao je da može biti lijevi bek, stoper, ali da mu nije strano tići u napad pa i postići pogodak. Gvardiol mi morao biti oslonac u obrani naše reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, ali nad njim se nadvila sjena jer je utvrđeno da mu je slomljena tibija i zasad je teško reći kada će se vratiti na teren te hoće li biti spreman za Svjetsko prvenstvo. No, za ono što je napravio u 2025. godini zaslužio je viske ocjene, pa i drugo mjesto na popisu Banovićevih najboljih deset hrvatskih nogometaša.

- Gvardiol može sve pozicije igrati na svjetskom nivou i to je pokazao i u godini koja je za nama.

Luka Modrić je u kolovozu napunio 40 godina, ali nije jedini koji u tako visokim nogometnim godinama igra na visokoj razini. Nije mu po godinama tako daleko Ivan Perišić, doduše njemu će u veljači biti 'tek' 37 godina, ali pokazao je u PSV-u da je i dalje na visokoj razini i u Nizozemskoj dobiva visoke ocjene za svoje partije.

- Perišić je nevjerojatan radnik. Imao je tu tešku ozljedu i nakon takve ozljede vratiti se na ovu razini je sjajno, mogu samo reći - kapa dole.

Banović u Njemačkoj ima priliku gledati partije Josipa Stanišića, bek Bayerna dokazao se u tako velikom klubu u velikoj konkurenciji, a to mogu samo vrhunski igrači. Dojam je da je kod nas nekako nepravedno podcijenjen, a čovjek standardno igra u Bayernu, ovaj 25-godišnjak već ima 85 nastupa za bavarskog giganta.

- Njega krasi mirnoća i samopouzdanje koje izlazi iz televizora kada gledaš kako igra. Moćan! - živopisno je Stanišića opisao Banović.

Banovića poseban odnos veže s Antom Budimirom, još jednim našim iskusnim reprezentativcem (34 godine) koji je jedan od naših rijetkih klasičnih središnjih napadača. Budimir je promijenio puno klubova u svojoj karijeri sve dok 2021. nje za osam milijuna eura prešao iz Mallorce u Osasunu i tu igra odlično, bliži mu se 200. nastup, rekorde je tog kluba po odigranim utakmicama. Čak su se spominjale priče da ga gleda i madridski Real.

- Budimir je čudo od igrača, ali prije svega je pravi čovjek. Zajedno s njim trenirao sam kod privatnog trenera Marina Bašića kada mu je bilo 19 godina, a Ante je tada igrao u drugoj ili trećoj hrvatskoj ligi. To sve govori - veli Banović.

Jedini igrač iz hrvatske lige koji se našao na Banovićem popisu deset najboljih hrvatskih nogometaša u prošloj godini je ofenzivac Rijeke koja je u prošloj sezoni osvojila duplu krunu.

Vušković je čudo od djeteta

- Toni Fruk je moderan centralni ofenzivni igrač. Igra s obje noge, moćan je i trkački, gotovo uvijek prolazi u igri jedan na jedna, stalno je opasan po gol i nerijetko ih i zabija, a to je samo dio onoga što je dosad pokazao i što je pokazao u prošloj godini.

Blizu Banovićem oku je još jedan igrač iz Bundeslige, Andrej Kramarić u Hoffenheimu, još jedan iskusni igrač koji ne posustaje, nije posustao ni u prošloj godini.

- Njega baš uživam gledati, ima najbolji lažnjak na svijetu, igrač s nevjerojatnom situacijskom inteligencijom, igrač koji u igri sve vidi.

Zanimljivo je viđenje Banović ponudio o veznjaku Intera Petru Sučiću, a i još jednom 'svim' veznjaku Mariju Pašaliću iz Atalante_

- Da je NBA draft prvo bi uzeo Petra Sučića... A Pašalić je igrač kakvog uvijek želiš imati u momčadi.

I za kraj još jedan igrač iz Bundeslige, ovaj je jako mlad, tek mu je 18 godina, a u prošloj je godini zaludio nogometni svijet svojim partijama u dresu kluba iz Hamburga pa ne čudi što su i veliki europski klubovi 'zagrizli' za njega iako bi Luka Vušković rado ostao na posudbi (iz Tottenhama) i zaigrao zajedno s bratom kad mu istekne suspenzija.

- Luka Vušković je čudo od djeteta, samo treba nastaviti svakodnevno ulagati u sebe. Uvjeren sam da ga velike stvari i klubovi vjerojatno čekaju - zaključio je Ivica Banović.

Odrastao u Kranjčevićevoj, sjajan u Njemačkoj

Ivica Banović rođen je u Zagrebu 2. kolovoza 1980. godine. Nogomet je počeo igrati u NK Zagrebu, krenuo je sa šest godina i prošao cijelu nogometnu školu kluba iz Kranjčevićeve te stigao i do prve momčadi Zagreba 1997. godine. Nakon tri sezone u prvoj momčadi ostvario je tadašnji rekordni transfer iz Zagreba, za ondašnjih 3,7 milijuna njemačkih maraka, današnjih oko 1,9 milijuna eura prešao je u Werder iz Bremena. S Werderom je u sezoni 2003./04. postao prvak Njemačke, a naslovu prvaka Bundeslige dodao je i osvojeni kup. u ljeto 2004. godine prešao je u Nürnberg i u sezoni 2006./07. osvojio njemački kup. S Freiburgom je bio prvak druge Bundeslige, još je igrao za Duisburg i Energie Cottbus, a igračku karijeru je završio 2020. godine te se posvetio trenerskom poslu.

Banovićevih deset

1. Luka Modrić (Milan) 10

2. Joško Gvardil (Man. City) 9

3. Ivan Perišić (PSV) 8

4. Josip Stanišić (Bayern) 7

5. Ante Budimir (Osasuna) 6

6. Toni Fruk (Rijeka) 5

7. Anadrej Kramarić (Hoffenheim) 4

8. Petar Sučić (Inter) 3

9. Mario Pašalić (Atalanta) 2

10. Luka Vušković (HSV) 1