FOTO Skrivao se po vikendicama s 20 godina mlađom, Thompsonova supruga slala joj poruke: Tko je žena koja je smirila Janšu?

Dok je Janša tijekom političke karijere redovito punio naslovnice svojim nastupima, sukobima i izbornim uspjesima, njegova supruga uglavnom je ostajala izvan političkih prijepora. Ipak, svaki njegov povratak na vlast ponovno pobudi interes za njihovu ljubavnu priču.
Uz jednog od najdugovječnijih i najutjecajnijih slovenskih političara već gotovo dva desetljeća stoji supruga Urška Bačovnik Janša, liječnica koju slovenski mediji često opisuju kao ženu koja je uspjela smiriti političara nekada poznatog po reputaciji zavodnika.
Sa slovenskim političarem upoznala se sredinom 2000-ih godina, a prema pisanju slovenskih medija, njihova je veza započela 2006. tijekom zajedničkog planinarenja. U početku su se viđali daleko od očiju javnosti, najčešće vikendima u Janšinoj vikendici u Lepeni ili na slovenskoj obali.
Da je riječ o ozbiljnoj vezi, postalo je jasno kada je Urška pratila Janšu na službenim putovanjima, među ostalim i u Saudijsku Arabiju te Kuvajt kao članica državnog izaslanstva. Tri godine kasnije odlučili su svoju vezu okruniti brakom.
Njihovo vjenčanje 2009. godine u Trenti izazvalo je veliko zanimanje slovenske javnosti te je proglašeno jednim od društvenih događaja godine. Crkveni obred održan je u Crkvi Srca Isusova u Drežnici, a mediji su danima izvještavali o detaljima svečanosti.
U braku su dobili dvojicu sinova. Stariji sin Črtomir rođen je 2011. godine, dok je Jakob stigao dvije godine kasnije. Unatoč velikom interesu javnosti, par je nastojao djecu držati podalje od medijske pozornosti.
Prije braka s Urškom Janša je bio u dugogodišnjoj izvanbračnoj zajednici sa Silvom Predalič, s kojom ima sina Žana i kćer Niku. Njihov prekid iznenadio je mnoge jer su slovili za stabilan i skladan par te su privatni život uglavnom držali podalje od javnosti.
Bračni par Janša posljednjih se godina povremeno pojavljuje i na događajima izvan političke sfere. Tako su u srpnju 2025. zajedno prisustvovali koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, koji je okupio stotine tisuća posjetitelja. Janez Janša i njegova supruga Urška Bačovnik Janša na koncert su došli u društvu hrvatskog televizijskog voditelja Velimira Bujanca i njegove supruge.
Njihov dolazak nije prošao nezapaženo ni među organizatorima događaja. Thompsonova supruga Sandra Perković nakon koncerta objavila je njihovu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama te im javno zahvalila na dolasku i podršci.