FOTO Skrivao se po vikendicama s 20 godina mlađom, Thompsonova supruga slala joj poruke: Tko je žena koja je smirila Janšu?

Nakon što je slovenski parlament potvrdio novu vladu desnog centra i Janezu Janši omogućio četvrti premijerski mandat, pozornost javnosti ponovno se usmjerila i na njegov privatni život.
Nakon što je slovenski parlament potvrdio novu vladu desnog centra i Janezu Janši omogućio četvrti premijerski mandat, pozornost javnosti ponovno se usmjerila i na njegov privatni život.
Foto: REUTERS
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Dok je Janša tijekom političke karijere redovito punio naslovnice svojim nastupima, sukobima i izbornim uspjesima, njegova supruga uglavnom je ostajala izvan političkih prijepora. Ipak, svaki njegov povratak na vlast ponovno pobudi interes za njihovu ljubavnu priču.
Dok je Janša tijekom političke karijere redovito punio naslovnice svojim nastupima, sukobima i izbornim uspjesima, njegova supruga uglavnom je ostajala izvan političkih prijepora. Ipak, svaki njegov povratak na vlast ponovno pobudi interes za njihovu ljubavnu priču.
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS
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Uz jednog od najdugovječnijih i najutjecajnijih slovenskih političara već gotovo dva desetljeća stoji supruga Urška Bačovnik Janša, liječnica koju slovenski mediji često opisuju kao ženu koja je uspjela smiriti političara nekada poznatog po reputaciji zavodnika.
Uz jednog od najdugovječnijih i najutjecajnijih slovenskih političara već gotovo dva desetljeća stoji supruga Urška Bačovnik Janša, liječnica koju slovenski mediji često opisuju kao ženu koja je uspjela smiriti političara nekada poznatog po reputaciji zavodnika.
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS
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Urška Bačovnik Janša rođena je u Velenju, po struci je liječnica, a u mladosti se bavila sportom.
Urška Bačovnik Janša rođena je u Velenju, po struci je liječnica, a u mladosti se bavila sportom.
Foto: Marin Tironi/PIXSELL
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Sa slovenskim političarem upoznala se sredinom 2000-ih godina, a prema pisanju slovenskih medija, njihova je veza započela 2006. tijekom zajedničkog planinarenja. U početku su se viđali daleko od očiju javnosti, najčešće vikendima u Janšinoj vikendici u Lepeni ili na slovenskoj obali.
Sa slovenskim političarem upoznala se sredinom 2000-ih godina, a prema pisanju slovenskih medija, njihova je veza započela 2006. tijekom zajedničkog planinarenja. U početku su se viđali daleko od očiju javnosti, najčešće vikendima u Janšinoj vikendici u Lepeni ili na slovenskoj obali.
Foto: Marin Tironi/PIXSELL
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Da je riječ o ozbiljnoj vezi, postalo je jasno kada je Urška pratila Janšu na službenim putovanjima, među ostalim i u Saudijsku Arabiju te Kuvajt kao članica državnog izaslanstva. Tri godine kasnije odlučili su svoju vezu okruniti brakom.
Da je riječ o ozbiljnoj vezi, postalo je jasno kada je Urška pratila Janšu na službenim putovanjima, među ostalim i u Saudijsku Arabiju te Kuvajt kao članica državnog izaslanstva. Tri godine kasnije odlučili su svoju vezu okruniti brakom.
Foto: Marin Tironi/PIXSELL
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Njihovo vjenčanje 2009. godine u Trenti izazvalo je veliko zanimanje slovenske javnosti te je proglašeno jednim od društvenih događaja godine. Crkveni obred održan je u Crkvi Srca Isusova u Drežnici, a mediji su danima izvještavali o detaljima svečanosti.
Njihovo vjenčanje 2009. godine u Trenti izazvalo je veliko zanimanje slovenske javnosti te je proglašeno jednim od društvenih događaja godine. Crkveni obred održan je u Crkvi Srca Isusova u Drežnici, a mediji su danima izvještavali o detaljima svečanosti.
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS
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U braku su dobili dvojicu sinova. Stariji sin Črtomir rođen je 2011. godine, dok je Jakob stigao dvije godine kasnije. Unatoč velikom interesu javnosti, par je nastojao djecu držati podalje od medijske pozornosti.
U braku su dobili dvojicu sinova. Stariji sin Črtomir rođen je 2011. godine, dok je Jakob stigao dvije godine kasnije. Unatoč velikom interesu javnosti, par je nastojao djecu držati podalje od medijske pozornosti.
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS
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Prije braka s Urškom Janša je bio u dugogodišnjoj izvanbračnoj zajednici sa Silvom Predalič, s kojom ima sina Žana i kćer Niku. Njihov prekid iznenadio je mnoge jer su slovili za stabilan i skladan par te su privatni život uglavnom držali podalje od javnosti.
Prije braka s Urškom Janša je bio u dugogodišnjoj izvanbračnoj zajednici sa Silvom Predalič, s kojom ima sina Žana i kćer Niku. Njihov prekid iznenadio je mnoge jer su slovili za stabilan i skladan par te su privatni život uglavnom držali podalje od javnosti.
Foto: Slovenska vlada
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Tijekom godina slovenski mediji povezivali su Janšu s više žena. Među ostalim, nagađalo se o njegovoj bliskosti s novinarkom Rosvitom Pesek, a spominjale su se i novinarka Nina Orel te Urška Toplak.
Tijekom godina slovenski mediji povezivali su Janšu s više žena. Među ostalim, nagađalo se o njegovoj bliskosti s novinarkom Rosvitom Pesek, a spominjale su se i novinarka Nina Orel te Urška Toplak.
Foto: Instagram/Janez Janša
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U medijskim napisima često se pojavljivalo i ime Alenke Jeraj, dugogodišnje članice i dužnosnice Janšine stranke SDS. Većina tih navoda nikada nije službeno potvrđena.
U medijskim napisima često se pojavljivalo i ime Alenke Jeraj, dugogodišnje članice i dužnosnice Janšine stranke SDS. Većina tih navoda nikada nije službeno potvrđena.
Foto: Instagram/Janez Janša
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Bračni par Janša posljednjih se godina povremeno pojavljuje i na događajima izvan političke sfere. Tako su u srpnju 2025. zajedno prisustvovali koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, koji je okupio stotine tisuća posjetitelja. Janez Janša i njegova supruga Urška Bačovnik Janša na koncert su došli u društvu hrvatskog televizijskog voditelja Velimira Bujanca i njegove supruge.
Bračni par Janša posljednjih se godina povremeno pojavljuje i na događajima izvan političke sfere. Tako su u srpnju 2025. zajedno prisustvovali koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, koji je okupio stotine tisuća posjetitelja. Janez Janša i njegova supruga Urška Bačovnik Janša na koncert su došli u društvu hrvatskog televizijskog voditelja Velimira Bujanca i njegove supruge.
Foto: Instagram/Janez Janša
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Njihov dolazak nije prošao nezapaženo ni među organizatorima događaja. Thompsonova supruga Sandra Perković nakon koncerta objavila je njihovu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama te im javno zahvalila na dolasku i podršci.
Njihov dolazak nije prošao nezapaženo ni među organizatorima događaja. Thompsonova supruga Sandra Perković nakon koncerta objavila je njihovu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama te im javno zahvalila na dolasku i podršci.
Foto: Društvene mreže
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"Velika nam je čast što ste s nama, gospodine Janša. Vama i vašoj dragoj supruzi Urški od srca zahvaljujem na podršci", poručila je uz fotografiju.
"Velika nam je čast što ste s nama, gospodine Janša. Vama i vašoj dragoj supruzi Urški od srca zahvaljujem na podršci", poručila je uz fotografiju.
Foto: Društvene mreže
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