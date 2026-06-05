Hull spremio posebnu nagradu za Jakirovića nakon sjajne sezone: Dobiva novi ugovor i velika pojačanja

Sergej Jakirović odradio je sjajnu debitantsku sezonu u engleskom Hull Cityju. Mnogi stručnjaci Tigrovima su predviđali borbu za ostanak u drugom rangu engleskog nogometa. Imali su jedan od najslabijih igračkih kadrova, a zbog kršenja financijskog fair-playa bila im je zabranjena i registracija novih igrača. Jakirović je tu momčad odveo do šestog mjesta u regularnom dijelu sezone, a onda i do plasmana u Premier ligu sljedeće sezone.

On je sam rekao kako mu je jedini zadatak na početku sezone bio zadržati momčad u Championshipu, ali kako u tome nije uspio. Priredio je jednu od najvećih senzacija sezone, a sljedeći cilj mu je preživjeti prvu sezonu u Premier ligi. U tome bi mu trebala pomoći nova pojačanja, a plasmanom u Premiership klubu je osigurao zaradu od 230 milijuna eura kroz novac od TV prava. Osim toga, i sebi je osigurao lijepu nagradu.

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Novinari TalkSporta tvrde kako su klupski čelnici za njega priredili novi, dugogodišnji ugovor uz koji dolazi i povišica. Financijski detalji nisu objavljeni, poznato je samo da Jakirović sada zarađuje oko dva milijuna eura godišnje. Osim toga, obećana su mu i brojna pojačanja koja bi mu trebala pomoći u ostvarivanju cilja za sljedeću sezonu.

U prvoj sezoni vodio je Tigrove u 52 utakmice i ostvario 24 pobjede, 11 remija i 17 poraza. Prpreme za nove sezonu počinju 13. srpnja, dok nova sezona Premier lige kreće 22. kolovoza.