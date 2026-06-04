FOTO/VIDEO Četvero mrtvih u padu aviona kod Medulina. Pogledajte prve fotografije s mjesta nesreće

14:28 - Prema podacima s FlightRadara zadnjih tjedana letio je po Austriji, a ovog kobnog jutra uputio se oko 10 sati iz srca austrijskih Alpi blizu mjesta Lienz i letio 54 minute. Preletio je Triglav, Trst, Koper, letio uz obalu Istre i preko Pule. Iznad Pule počinju problemi oko dvije i pol minute prije kobnog pada. Zrakoplov se nalazio na oko 600 metara visine zatim je počeo gubiti i visinu i brzinu te je naglo pao na 300 metara, pilot je potom pokusa o i uspio podići avion, no onda je vjerojatno došlo do gubitka uzgona i zrakoplov je naglo izgubio i visinu i brzinu te nestaje s radara i zabija se u tlo, prema podacima FlightRadara to se dogodilo u 11 sati i 14 minuta.

Foto: Flight Radar

14:00 - Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova u četvrtak u 11.20 sati na području Campanoža, između Kaštijuna i Medulina, odnosno u blizini medulinskog sportskog aerodroma, potvrdila je istarska policija. Riječ je o njemačkom zrakoplovu manjih dimenzija koji je poletio iz Austrije s odredištem u Medulinu, doznaje se neslužbeno, a detaljnije informacije o nesreći bit će poznate predvečer po dolasku u Medulin istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN), kada je najavljena i izjava za medije.

13:30 - Stigle su prve snimke s mjesta nesreće. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice naveli su kako je uz ekipe Hitne medicinske pomoći i policije te tima helikopterske medicinske službe na intervenciju upućeno i sedam vatrogasaca s tri vatrogasna vozila iz pulske Javne vatrogasne postrojbe. Istraga je u tijeku.

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13:00 - O nesreći se za Jutarnji list, kako piše Barbara Ban, oglasio i pilot Nijaz Delić, koji koristi sportski aerodrom u Medulinu. Kazao je da su osobe u zrakoplovu stigle iz Austrije te da je letjelica trebala sletjeti u Medulin. Prema njegovim riječima, iz zasad nepoznatih razloga iskusni pilot izveo je spiralu iznad odlagališta otpada Kaštijun, nakon čega se zrakoplov srušio. "To je jedina informacija koju trenutačno imamo", rekao je Delić.

12:35 - Istarska policija u 11.25 sati dobila dojavu o padu aviona manjih dimenzija na području Medulina. "Trenutno su na terenu sve službe, od Hitne medicinske pomoći i vatrogasaca do policije koje poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti", istaknuo je policijski službenik za odnose s javnošću Alen Pačić potvrdivši kako je u nesreći smrtno stradalo nekoliko osoba. Avion je pao na području Campanoža, nenaseljenom području na administrativnoj granici između Grada Pule i Općine Medulin, a za dvije osobe se još traga.