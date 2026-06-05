Ne otvarajte ovu poruku! Nova prijevara širi se WhatsAppom, na meti i gosti hrvatskih hotela

Posljednjih dana Europom se širi nova phishing kampanja u kojoj prevaranti ciljaju upravo goste koji imaju stvarne hotelske rezervacije. Putem WhatsApp poruka šalju obavijesti o navodnoj dodatnoj potvrdi rezervacije te ih pokušavaju navesti da kliknu na poveznicu i unesu podatke o platnim karticama.

Na ovu opasnu prijevaru upozorio je i Zaton Holiday Resort, koji je na svojim društvenim mrežama objavio kako su zabilježeni pokušaji lažnog predstavljanja u ime resorta. Kako navode, prevaranti gostima šalju poruke koje sadrže poveznice za navodnu verifikaciju rezervacije, a cilj im je krađa osobnih i financijskih podataka. "Upozoravamo vas na aktivne pokušaje prijevare putem WhatsApp poruka koje se lažno šalju u ime Zaton Holiday Resorta. Poruke sadrže poziv na klik lažnog linka pod izlikom verifikacije rezervacije", poručili su iz resorta.

Ističu kako Zaton Holiday Resort nikada ne traži plaćanje, potvrdu rezervacije niti verifikaciju podataka o karticama putem WhatsApp poruka ili poveznica poslanih s nepoznatih brojeva.

Gostima savjetuju da ne otvaraju sumnjive poveznice, ne unose podatke o karticama te da ne izvršavaju nikakve transakcije povezane s rezervacijama ako nisu sigurni da komunikacija dolazi iz službenog izvora. Sve informacije vezane uz rezervacije preporučuju provjeravati isključivo putem službenih kanala resorta.

U slučaju da su već unijeli podatke o kartici, iz Zaton Holiday Resorta pozivaju goste da odmah kontaktiraju svoju banku kako bi zaštitili svoj račun i spriječili eventualnu zlouporabu. Sve koji prime ovakvu poruku mole da ih o tome obavijeste pozivom na broj +385 23 280 280 ili putem e-mail adrese info@zaton.hr.

Ovakve prijevare posljednjih su godina sve češće u turističkom sektoru, a posebno su opasne jer se često odnose na stvarne rezervacije i koriste podatke koji kod gostiju stvaraju dojam da je riječ o legitimnoj komunikaciji. Upravo zato stručnjaci savjetuju dodatni oprez te provjeru svake sumnjive poruke prije otvaranja poveznica ili dijeljenja osobnih podataka.