Pravdica nakon plasman u finale: Sada idem uživati

A sada idem uživati u finalu, ovaj prolazak dalje je velika, velika stepenica u mojoj karijeri, kazao je skakač udalj Filip Pravdica nakon plasmana u finale. Hrvatski rekorder u skoku u dalj Filip Pravdica (29) plasirao se u finale Olimpijskih igara u Parizu.

Pravdica je u nedjeljnim kvalifikacijama skočio 8.04 metara što je bio peti najbolji rezultat, a nastup u finalu koji je na programu u utorak izborilo je 12 najboljih.

Pravdica, koji uživa u najboljoj sezoni u karijeri, do rezultata koji ga je odveo u finale Igara stigao je u drugoj seriji. Tada je savršeno procijenio dolazak na odskočnu dasku, samo 0.9 centimetara ga je dijelilo od prijestupa, a to je rezultiralo skokom od preko osam metara i bilo je jasno kako će to biti dovoljno iako je kvalifikacijska norma bila određena na 8.15m. U prvom skoku Pravdica je ostvario dužinu od 7.68m, a u trećem 7.59m.

"Ma fenomenalno, skočio sam preko 8 metara i plasirao se u finale. Nije bio idealan skok, još ima puno prostora, nadam se da ću biti još bolji u finalu. U prvom pokušaju sam se odrazio 19 centimetara prije, a drugi je bio manji od jednog centimetara. Morao sam ga maksimalno skratiti, ali morao sam i jako usporiti da bi pogodio dasku u tom trenutku. Vjetar nas je dosta zezao, stalno je okretao, zato su bile takve oscilacije, ne samo meni, svima u zaletu", kazao je član zagrebačke Mladosti.

Najbolji u kvalifikacijama bio je aktualni olimpijski pobjednik te svjetski i europski prvak Grk Miltiadis Tentoglou koji je odmah u prvoj seriji preskočio normu skokom od 8.32m. Jedini koji je ostvario normu uz Tentogloua bio je Čeh Radek Juška sa 8.15m.

"Ja sam očekivao da će ih biti puno više, ja sam očekivao najmanje šest skokova preko norme. Eto, svima je bilo jako zahtjevno skakati, mislim da je svima bio jako veliki pritisak. Ovo su stvarno bilo jako, jako zahtjevne kvalifikacije".

Finale dalja na programu je u utorak od 20.15 sati.

"Očekujem sve i očekujem ništa u finalu. Idem uživati. Tu veliku stepenicu sam prošao, sve dalje od ovog je za mene pobjeda".

Karijeru Filipa Pravdice obilježile su ozljede, dva se puta morao podvrgnuti operaciji kuka, ali u 2024. je odličan. U svibnju je u Kranju postavio novi hrvatski rekord s respektabilnom duljinom od 8.35m, dok je na Europskom prvenstvu u Rimu bio 16.

