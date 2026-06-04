Hajduk ostaje bez trenera? Nekoliko španjolskih klubova želi Gonzala Garciju

Gonzalo Garcia završio je prvu sezonu na klupi Hajduka s podijeljenim uspjehom. Iako su stizale mnoge kritike na račun njega i momčadi, pogotovo po pitanju igre protiv najvećih konkurenata, bijeli su završili drugi u prvenstvu. Iako nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti prvaku Dinamu, sezonu su završili s čak 14 bodova više od trećeg Varaždina.

Veseli i afrimacija mnoštva mladih igrača koji su pod Urugvajcem dobili priliku u prvoj momčadi. Predsjednik Ivan Bilić rekao je kako će Garcia sigurno voditi Hajduk i iduće sezone, no te želje mogle bi ostati neostvarene. Kako prenosi talijanski insajder Matteo Morretto, nekoliko klubova iz španjolske La Lige pokazalo je interes za 42-goidšnjim Urugvajcem.

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Razlog za to ponajviše je njegov dobar rad s mladim igračima, a politika većine španjolskih klubova temelji se upravo na razvijanju njihovih talenata. Garcia im je s tog aspekta poprilično zanimljiv, a kako je za trenera još uvijek vrlo mlad, vjeruju kako i on ima puno potencijala za napredak.

Ugovor s Hajdukom ima do ljeta 2028. te bi u slučaju ranijeg odlaska za njega vjerojatno trebala biti plaćena odšteta, ako ga klub ne odluči pustiti. On je u prvoj sezoni na klupi Hajduka odradio 43 utakmice te upisao 24 pobjede, devet remija i deset poraza.