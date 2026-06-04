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PLES MILIJUNA

Novi sjajan posao Andyja Bare: Kustošija prodala još jednog igrača za milijunski iznos

Screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
04.06.2026.
u 22:17

Klub iz Antwerpena u posljednjih nekoliko godina okrenuo se politici dovođenja mladih talentiranih igrača. Prethodno je klupski predsjednik Paul Gheysens ulagao velike iznose u klub pa su na krilima toga osvojili dvostruku krunu 2023

Novopečeni hrvatski drugoligaš Kustošija postao je poznat kao klub koji pronalazi mlade talente i prodaje ih za velike iznose. Otkada je u klub ušao najmoćniji hrvatski menadžer Andy Bara prodali su Mikayila Fayea za 1.5 milijuna eura, Rodolfa Aloka u Charlotte za tri milijuna eura i Dinu Klapiju u Leipzig za tri milijuna eura. Najnoviji na tom popisu je Ekvadorac Carlos Daniel Mejia.

Ovaj 18-godišnjak ove sezone odigrao je prvu seniorsku sezonu za Kustošiju i pomogao joj izboriti ulazak u drugi rang. Sada će postati novi član belgijskog prvoligaša Royal Antwerpa koji je za njega platio dva milijuna eura kako prenosi Fabrizo Romano.

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- Mejia (18) je ljevonogi ekvadorski krilni igrač koji dolazi iz hrvatske NK Kustošije. Daniel je prošao mlađe uzraste u Independiente del Valleu u Ekvadoru, klubu u kojemu su također odgojeni Anthony Valencia i Willian Pacho. Uz svoju brzinu, prodornost i sposobnost eliminiranja protivnika jedan na jedan, on je mladi igrač s velikim potencijalom. Mejia potpisuje četverogodišnji ugovor - napisali su u njegovom predstavljanju.

Klub iz Antwerpena u posljednjih nekoliko godina okrenuo se politici dovođenja mladih talentiranih igrača. Prethodno je klupski predsjednik Paul Gheysens ulagao velike iznose u klub pa su na krilima toga osvojili dvostruku krunu 2023. Nedugo nakon velikog uspjeha, Gheysens se suočio s financijskim poteškoćama pa je morao smanjiti ulaganja u klub. Mejia je jedan od igrača na kojem se u budućnosti nadaju višestruko zaraditi.
Ključne riječi
Transfer andy bara NK Kustošija

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