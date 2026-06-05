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OTKRIVEN IDENTITET

Austrijski mediji otkrivaju: U Istri poginuo i 'kralj Pratera'

Foto: EXPA/ Michael Gruber, Srecko Niketic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Šimun Ilić
05.06.2026.
u 13:40

Njegova tvrtka razvijala je atrakcije koje se danas nalaze u SAD-u, Velikoj Britaniji, Saudijskoj Arabiji i Dubaiju, a upravo je Funtime izradio i poznati “Freefall Tower” u bečkom Prateru visok više od 100 metara.

Austrijski mediji otkrili su identitet jedne od žrtava tragične nesreće malog zrakoplova koji se u četvrtak srušio kod Medulina. Među poginulima je i austrijski poduzetnik Walter Pondorfer, jedan od najpoznatijih pionira zabavnih parkova u Austriji.

Kako prenosi austrijski list Kronen Zeitung, 65-godišnji Pondorfer bio je osnivač tvrtke Funtime, specijalizirane za izradu adrenalinskih atrakcija i velikih tornjeva za slobodan pad za brojne lunaparkove diljem svijeta. Njegova tvrtka razvijala je atrakcije koje se danas nalaze u SAD-u, Velikoj Britaniji, Saudijskoj Arabiji i Dubaiju, a upravo je Funtime izradio i poznati “Freefall Tower” u bečkom Prateru visok više od 100 metara.

Zrakoplov Beech G36 Bonanza poletio je iz Austrije prema Hrvatskoj, a srušio se neposredno prije slijetanja kod sportskog aerodroma u Medulinu. U nesreći su poginule četiri osobe, svi austrijski državljani u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Prema informacijama istražitelja, dvije osobe u avionu imale su pilotsku dozvolu. Posebnu pažnju istražitelja privlače posljednji trenuci leta. Svjedoci tvrde da je avion letio normalno na visini od oko 300 metara, nakon čega je iznenada ušao u spiralu bez vidljivog gubitka brzine. Nakon otprilike jednog i pol okreta zrakoplov je pod velikim kutom udario u tlo. Očevici navode da prije udara nisu vidjeli požar ni eksploziju.

Dodatnu misteriju stvara i tvrdnja da pilot navodno nije najavio slijetanje u Medulin. Međutim, predstavnik tirolskih zrakoplovnih vlasti Klaus Hohenauer izjavio je za Kronen Zeitung kako je pilot bio poznat kao vrlo savjestan i oprezan te da su uredno predani planovi leta za dolazak i povratak. Točan uzrok nesreće i dalje se istražuje.

Četvero mrtvih u padu aviona kod Medulina. Pogledajte prve fotografije s mjesta nesreće
Ključne riječi
Austrija nesreća Medulin

Komentara 6

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LO
lojtra1
15:15 05.06.2026.

Ah ti ljubitelji adrenalina i "slobodnog pada".

Avatar patkovic
patkovic
14:02 05.06.2026.

kao laiku mi izgleda da je kod povlačenja zakrilaca u svrhu usporenja jedno od njih otpalo

MT
makan tahi
14:06 05.06.2026.

ostao je bez goriva, inaće bi se zapalio prilikom udara

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