Prekid tradicije duge 72 godine: Prijenos se seli na kanale s pretplatom

Zavjesa je pala na jednu od najdugovječnijih tradicija britanske sportske televizije. Po prvi put od 1954. godine, kada je legendarni Roger Bannister osvojio zlatnu medalju u utrci poznatoj kao "Čudesna milja", BBC neće biti dom Igara Commonwealtha. Gledatelji diljem zemlje, naviknuti na sveobuhvatno praćenje ovog velikog sportskog događaja na javnoj televiziji, ovoga će ljeta morati potražiti alternativu. Vijest da je TNT Sports, kanal u vlasništvu Warner Bros Discoveryja, osigurao ekskluzivna prava na prijenos uživo Igara koje se održavaju u Glasgowu, odjeknula je sportskim i medijskim krugovima. No, konačni udarac tradiciji stigao je s potvrdom da ni sažeci neće biti prikazani na BBC-ju; umjesto toga, prava na dnevne preglede natjecanja osigurao je Channel 5, komercijalni rival.

Odluka BBC-ja nije došla iznenada, već je posljedica dugotrajnih i ozbiljnih financijskih poteškoća s kojima se korporacija suočava. Usred provedbe opsežnog plana uštede vrijednog 500 milijuna funti, koji uključuje i bolno smanjenje između 1800 i 2000 radnih mjesta, proračun za sport našao se pod golemim pritiskom. Uprava je bila primorana donositi teške odluke o tome koje si sportske događaje može priuštiti, a koji su postali preskupi luksuz. Glasnogovornik BBC-ja priznao je da njihova ponuda jednostavno "nije mogla parirati financijskoj ponudi s tržišta", čime je TNT Sports preuzeo primat. Ova financijska realnost već je utjecala na druge aspekte sportskog programa. Primjerice, najavljeno je da će se prijenos nadolazećeg Svjetskog nogometnog prvenstva realizirati iz studija u Salfordu, umjesto s lokacija u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, za razliku od konkurentskog ITV-ja koji će imati studio u New Yorku. Gubitak Igara Commonwealtha, zajedno s prethodnim gubitkom prava na prijenos kultne sveučilišne veslačke utrke "The Boat Race" u korist Channela 4, jasno ukazuje na to da su dani kada je BBC bio neupitni dom najvažnijih nacionalnih sportskih događaja daleko iza nas.

Međutim, ova promjena nije isključivo financijske prirode, već je i odraz svjesne promjene strategije unutar BBC-ja. Direktorica sportskog odjela, Alex Kay-Jelski, otvoreno je govorila o potrebi prilagodbe novom medijskom krajoliku i fokusu na privlačenje mlađe publike. U eri u kojoj se sadržaj primarno konzumira putem mobilnih uređaja i društvenih mreža, BBC se sve više okreće stjecanju prava na kratke video isječke, osobito u nogometu, umjesto ulaganja u skupe i dugotrajne prijenose uživo. Kay-Jelski tvrdi da je zadatak BBC-ja "reći ljudima stvari koje ne znaju o onome do čega im je najviše stalo", ističući da se medijska kuća više ne natječe s tradicionalnim rivalima, već za pažnju korisnika na "malim ekranima". Prividna ravnodušnost prema Igrama Commonwealtha dijelom je potaknuta i zabrinutošću zbog ograničene gledanosti događaja u usporedbi s globalnim spektaklima poput Olimpijskih igara ili Svjetskog prvenstva u nogometu. Unatoč tome, BBC i dalje ulaže u određena prava na prijenos uživo, poput njemačke Bundeslige, ženske Lige prvaka i kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo, te je zadržao prava na popularni ragbijaški turnir "Šest nacija".

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Gubitak besplatnog prijenosa Igara izazvao je val negodovanja i razočaranja, kako među političarima, tako i među sportašima. Škotski ministar zdravstva, Neil Gray, izrazio je svoje "nevjerojatno razočaranje" na društvenim mrežama, otkrivši da je apelirao na vladu Ujedinjenog Kraljevstva da zaštiti Igre kao događaj od nacionalnog interesa koji se mora prenositi besplatno. Susan Egelstaff, dvostruka osvajačica medalja na Igrama Commonwealtha, opisala je ovu odluku kao "ogroman udarac za same Igre".

Novi nositelj prava, TNT Sports, najavio je opsežan program koji će uključivati više od 600 sati prijenosa uživo tijekom jedanaest dana natjecanja u Glasgowu. Sva događanja bit će dostupna za streaming putem platforme HBO Max, koja se nedavno lansirala na britanskom tržištu. Mjesečna pretplata na TNT Sports trenutno iznosi 30,99 funti, iako su dostupne i povoljnije opcije putem telekomunikacijskih partnera. Scott Young, izvršni potpredsjednik Warner Bros. Discovery Sports Europe, obećao je "sveobuhvatan, imerzivan i pristupačan" prijenos, s ciljem da se proslavi povijest Igara, ali i da se ispričaju nove priče o natjecateljima s "neusporedivom energijom i uzbuđenjem". S druge strane, kako bi se ispoštovale zakonske odredbe koje Igre Commonwealtha klasificiraju kao zaštićeni sportski događaj, što nalaže da dio prijenosa mora biti dostupan besplatno, sklopljen je ugovor o podlicenciranju s Channelom 5 koji time nastavlja jačati svoj sportski portfelj, koji već uključuje prijenose NFL-a, Svjetskog klupskog prvenstva u nogometu i utakmica engleske kriket reprezentacije.

Važno je napomenuti da se i same Igre Commonwealtha suočavaju s vlastitim egzistencijalnim problemima, što dodatno kontekstualizira odluku BBC-ja. Glasgow je potvrđen kao domaćin tek u rujnu prošle godine, uskočivši kao zamjena nakon što je australska savezna država Victoria odustala od organizacije zbog eksplozije troškova. Prvotno procijenjeni troškovi od 2,6 milijardi australskih dolara narasli su na neodrživih šest milijardi, prisilivši Victoriju da plati kompenzaciju od 380 milijuna australskih dolara. Kao rezultat toga, Igre u Glasgowu bit će održane u smanjenom formatu, sa samo deset sportova i šest para-sportova, te s oko 3000 sportaša iz 74 nacije i teritorija. Financijska nestabilnost i smanjeni opseg događaja zasigurno su utjecali na pregovaračku poziciju organizatora, ali i na procjenu komercijalne vrijednosti prava na prijenos. Unatoč poteškoćama, budućnost Igara čini se osiguranom dodjeljivanjem domaćinstva Ahmedabadu u Indiji za 2030. godinu, gdje se planira povratak na puni sportski program, što se vidi i kao odskočna daska za indijsku kandidaturu za Olimpijske igre 2036. godine.

Ovo ljeto u Glasgowu bit će prvo izdanje Igara od smrti kraljice Elizabete II. i stupanja kralja Charlesa III. na čelo Commonwealtha, što dodatno daje simboličku težinu trenutku. Za milijune gledatelja u Ujedinjenom Kraljevstvu, nedostatak poznatih lica i glasova s BBC-ja predstavljat će neobično i pomalo tužno iskustvo.