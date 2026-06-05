Plenković postavio osam uvjeta Crnoj Gori: Bez ovoga nema napretka prema EU

Na ulasku na summit Europske unije i zapadnog Balkana danas u Tivtu, premijer Andrej Plenković nabrojao je novinarima što Hrvatska očekuje od Crne Gore na njezinu europskom putu. – Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. To je tema koja je ključna. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju četrnaestero nestalih iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi s procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinsko-pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori gdje su ostali bez svoje imovine. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, i pitanje imena bazena u Kotoru, i pitanje povratka školskoga broda Jadran. I, konačno, da se pokrenu razgovori koji niz godina stoje, a to je pitanje granice. Ako se ispune preduvjeti, doći će do daljnjeg napretka u poglavljima – rekao je Plenković.

Čim zatvore pojedina poglavlja pristupnih pregovora, zemlje kandidatkinje za Europsku uniju mogle bi dobiti mjesto za stolom s punopravnim državama članicama u Vijeću EU, ali samo u statusu promatrača, bez prava glasa i ne uvijek, nego samo rasprave i odlučivanja o nekim točkama dnevnog reda koje su relevantne za područja u kojima su kandidati zatvorili poglavlja. Predlaže se to u najnovijem njemačko-francuskom non-paper diplomatskom dokumentu, koji je sročen jučer, dan uoči summita EU i zapadnog Balkana u crnogorskom Tivtu, a u koji smo imali uvid.

Taj je dokument nastavak onoga što je njemački kancelar Friedrich Merz nedavno napisao u jednom pismu u kojem je tražio mogućnost brže integracije Ukrajine, zemalja zapadnog Balkana i Moldavije. Sada njemačko-francuski non-paper iznosi konkretnije detalje o tome kako bi koji korak postupne integracije izgledao. Sve je još u fazi prijedloga i rasprave, a nakon Tivta važnije mjesto rasprave bit će summit Europskog vijeća u Bruxellesu. "Naš je zajednički cilj dovršiti Uniju kao zaista Europsku uniju", kaže se u dokumentu.

"Cilj punopravnog članstva u EU ostaje nepromijenjen. Naša namjera nije ni zamijeniti punopravno članstvo u EU ni produljiti put prema njemu, već suprotno. Želimo stvoriti poticaje koji potiču brži napredak na tom putu. Na taj način osiguravamo da postupna integracija doprinese uspješnom proširenju Unije i jačanju EU u cjelini."