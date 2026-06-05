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JASNE PORUKE IZ TIVTA

Plenković postavio osam uvjeta Crnoj Gori: Bez ovoga nema napretka prema EU

EU leaders discuss Iran crisis and Middle East with regional partners in Cyprus
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Autor
Tomislav Krasnec
05.06.2026.
u 14:29

Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. To je tema koja je ključna. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju četrnaestero nestalih iz Domovinskog rata, poručio je hrvatski premijer sa summita Europske unije i zapadnog Balkana

Na ulasku na summit Europske unije i zapadnog Balkana danas u Tivtu, premijer Andrej Plenković nabrojao je novinarima što Hrvatska očekuje od Crne Gore na njezinu europskom putu. – Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. To je tema koja je ključna. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju četrnaestero nestalih iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi s procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinsko-pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori gdje su ostali bez svoje imovine. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, i pitanje imena bazena u Kotoru, i pitanje povratka školskoga broda Jadran. I, konačno, da se pokrenu razgovori koji niz godina stoje, a to je pitanje granice. Ako se ispune preduvjeti, doći će do daljnjeg napretka u poglavljima – rekao je Plenković. 

Čim zatvore pojedina poglavlja pristupnih pregovora, zemlje kandidatkinje za Europsku uniju mogle bi dobiti mjesto za stolom s punopravnim državama članicama u Vijeću EU, ali samo u statusu promatrača, bez prava glasa i ne uvijek, nego samo rasprave i odlučivanja o nekim točkama dnevnog reda koje su relevantne za područja u kojima su kandidati zatvorili poglavlja. Predlaže se to u najnovijem njemačko-francuskom non-paper diplomatskom dokumentu, koji je sročen jučer, dan uoči summita EU i zapadnog Balkana u crnogorskom Tivtu, a u koji smo imali uvid. 

Taj je dokument nastavak onoga što je njemački kancelar Friedrich Merz nedavno napisao u jednom pismu u kojem je tražio mogućnost brže integracije Ukrajine, zemalja zapadnog Balkana i Moldavije. Sada njemačko-francuski non-paper iznosi konkretnije detalje o tome kako bi koji korak postupne integracije izgledao. Sve je još u fazi prijedloga i rasprave, a nakon Tivta važnije mjesto rasprave bit će summit Europskog vijeća u Bruxellesu. "Naš je zajednički cilj dovršiti Uniju kao zaista Europsku uniju", kaže se u dokumentu.

"Cilj punopravnog članstva u EU ostaje nepromijenjen. Naša namjera nije ni zamijeniti punopravno članstvo u EU ni produljiti put prema njemu, već suprotno. Želimo stvoriti poticaje koji potiču brži napredak na tom putu. Na taj način osiguravamo da postupna integracija doprinese uspješnom proširenju Unije i jačanju EU u cjelini."

Ključne riječi
proširenje EU premijer Andrej Plenković Summit EU Crna Gora Hrvatska

Komentara 58

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PA
PapezJanez
13:59 05.06.2026.

Nek vrate Tivat vecinski hrvatski grad

Avatar MarkoHR
MarkoHR
15:09 05.06.2026.

Lažnim "crnogorcima", ustvari prikrivenim 4nicima nije mjesto u Europskoj uniji!

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
14:02 05.06.2026.

Nema razgovora sa 4nicima. Dok ne izbace i zadnjeg 4nika iz svoje države nema priče o EU!

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