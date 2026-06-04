Bomba iz Italije, insjader otkrio budućnost Luke Modrića: Odluku će obznaniti prije Svjetskog prvenstva

Budućnost Luke Modrića jedna od glavnih tema talijanskih i hrvatskih medija od kraja klupske sezone. Dok se većina špekulacija vrtila oko toga hoće li i sljedeće sezone igrati za Milan, nije nemoguće ni da se kapetan hrvatske reprezentacije ostavi profesionalnog nogometa. Upravo na tom tragu je talijanski insajder Nicolo Schira.

On tvrdi kako je Modrić odlučio umiroviti se od nogometa i kako bi tu odluku trebao obznaniti vrlo skoro, prije Svjetskog prvenstva. Tvrdi kako kapetan Hrvatske ne želi distrakcije tijekom prvenstva te se želi u potpunosti koncentrirati na nastup na svom posljednjem velikom natjecanju koje bi mu trebalo biti i zadnji turnir u karijeri. Na njegovu odluku velik utjecaj imalo je i što Milan nije izborio Ligu prvaka sljedeće sezone i što je Massimiliano Allegri dobio otkaz.

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U ugovoru s Rossonerima ima opciju produljenja ugovora za još jednu sezonu koju može sam aktivirati do kraja lipnja kada mu istječe ugovor. Čini se kako ju ne želi iskoristiti zbog svih potresa koji su klub pogodili u posljednjih nekoliko tjedana. Postojala je i mogućnost da se vrati u Dinamo i HNL, no čini se kako to Luku ne zanima.

Možda ga je na umirovljenje ponukala i ponuda Florentina Pereza da se vrati u Real Madrid. Modrić je bio jasan kako se nakon umirovljenja želi vratiti živjeti u glavni grad Španjolske gdje je proveo čak 13 godina. Perez je njemu i Kroosu ponudio da se vrate u klub i preuzmu uloge u radu s prvom momčadi, ako pobijedi na predsjedničkim izborima.