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Bomba iz Italije, insjader otkrio budućnost Luke Modrića: Odluku će obznaniti prije Svjetskog prvenstva

2026 FIFA World Cup Previews
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
04.06.2026.
u 19:23

Tvrdi kako kapetan Hrvatske ne želi distrakcije tijekom prvenstva te se želi u potpunosti koncentrirati na nastup na svom posljednjem velikom natjecanju

Budućnost Luke Modrića jedna od glavnih tema talijanskih i hrvatskih medija od kraja klupske sezone. Dok se većina špekulacija vrtila oko toga hoće li i sljedeće sezone igrati za Milan, nije nemoguće ni da se kapetan hrvatske reprezentacije ostavi profesionalnog nogometa. Upravo na tom tragu je talijanski insajder Nicolo Schira.

On tvrdi kako je Modrić odlučio umiroviti se od nogometa i kako bi tu odluku trebao obznaniti vrlo skoro, prije Svjetskog prvenstva. Tvrdi kako kapetan Hrvatske ne želi distrakcije tijekom prvenstva te se želi u potpunosti koncentrirati na nastup na svom posljednjem velikom natjecanju koje bi mu trebalo biti i zadnji turnir u karijeri. Na njegovu odluku velik utjecaj imalo je i što Milan nije izborio Ligu prvaka sljedeće sezone i što je Massimiliano Allegri dobio otkaz.

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U ugovoru s Rossonerima ima opciju produljenja ugovora za još jednu sezonu koju može sam aktivirati do kraja lipnja kada mu istječe ugovor. Čini se kako ju ne želi iskoristiti zbog svih potresa koji su klub pogodili u posljednjih nekoliko tjedana. Postojala je i mogućnost da se vrati u Dinamo i HNL, no čini se kako to Luku ne zanima.

Možda ga je na umirovljenje ponukala i ponuda Florentina Pereza da se vrati u Real Madrid. Modrić je bio jasan kako se nakon umirovljenja želi vratiti živjeti u glavni grad Španjolske gdje je proveo čak 13 godina. Perez je njemu i Kroosu ponudio da se vrate u klub i preuzmu uloge u radu s prvom momčadi, ako pobijedi na predsjedničkim izborima.
Ključne riječi
budućnost umirovljenje SP 2026. Luka Modrić

Komentara 2

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Avatar Scuderia
Scuderia
20:21 04.06.2026.

Bomba? Mislim da je 90% čitatelja Večernjeg prognoziralo da Luka ide u umirovljenike nakon ovog svjetskog. Da je otišao i godinu ili dvije ranije ne bi mu bilo za zamjeriti.

KU
Kujttim
19:37 04.06.2026.

Tekst o oproštaju već je napisan. Luka je odluku donio, a objavu će reći 9 ili 10.6. 2026. godin. Ekskluzivu će imati Sportske novosti. Zapravo svi portali već imaju napisane tekstove, a naglasak će biti na posljednjem natjecanju u kojem će Luka, kao igrač, pokušati povesti Hrvatsku do prolaska skupine.

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