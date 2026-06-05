Šokantna otmica kod Arena Centra: Policija otkrila više detalja

Filmska potjera i brutalna otmica koja je u četvrtak poslijepodne šokirala prolaznike kod Arene Zagreb dobila je svoj službeni epilog. Zagrebačka je policija dovršila prvu fazu kriminalističkog istraživanja nad četvoricom muškaraca koji su usred bijela dana, pred očima svjedoka, pretukli i oteli 43-godišnjaka. Kako je službeno potvrđeno iz PU zagrebačke, napadači se terete za kaznena djela protupravnog oduzimanja slobode, teške tjelesne ozljede te protupravne naplate u pokušaju, što otkriva i vjerojatni motiv ovog brutalnog napada – raščišćavanje novčanih dugova.

Sve se odigralo u četvrtak, 4. lipnja oko 16:25 sati. Trojica nepoznatih muškaraca zaskočila su 43-godišnjaka u neposrednoj blizini trgovačkog centra Arena Centar. Uslijedile su dramatične scene koje su prestravljeni građani uspjeli i snimiti. "Tukli su ga dok su ga vukli do gepeka. Vikao je 'upomoć, upomoć!'. Sve se to odvijalo pred šokiranim prolaznicima, nitko se u tom trenutku nije usudio reagirati i uplesti", ispričala je svjedokinja događaja za 24sata.

Nakon što su pretučenog čovjeka ugurali u prtljažnik automobila u kojem ih je čekao četvrti suosumnjičeni vozač, divljački su odjurili s mjesta događaja. Ipak, pribranost jednog od prolaznika pokazala se ključnom. On je, naime, uspio zapisati registarske oznake automobila i odmah alarmirati policiju. Zahvaljujući brzoj dojavi, policijske sirene ubrzo su odjeknule Novim Zagrebom. Operativna akcija rezultirala je lociranjem i presretanjem vozila samo dva kilometra dalje – u Prekratovoj ulici u naselju Savski Gaj. Otmičari su uhićeni tek kojih pet minuta vožnje nakon samog čina otmice te su odmah privedeni u službene prostorije. Policija je ubrzo utvrdila i identitete napadača. Riječ je o muškarcima starosti 19, 28, 29 i 43 godine.

Dok se nad četvorkom provodilokriminalističko istraživanje, pretučeni 43-godišnjak hitno je prevezen u KBC Zagreb (Rebro). Liječnici su utvrdili kako je u napadu zadobio teške tjelesne ozljede. Policija trenutačno utvrđuje koji je točno od četvorice uhićenih muškaraca nesretnom čovjeku nanio teške ozljede. Četvorica osumnjičenih bit će predani pritvorskom nadzorniku, a protiv njih se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.