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LISTA STRIJELACA

Jerković i Šuker među najboljim strijelcima u povijesti SP-a, Mbappe brani naslov

Zvonimir Boban oprostio se od nogometa revijalnom utakmicom na stadionu Maksimir, 07.10.2002.
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
05.06.2026.
u 16:00

Jerković je postigao jedan gol u pobjedi protiv Urugvaja (3-1), dva protiv Kolumbije (5-0), te jedan u porazu od Čehoslovačke (1-3) u polufinalu

Kroz povijest svjetskih prvenstava 31 nogometaš se može pohvaliti titulom najboljeg strijelca, a među njima su i dva hrvatska nogometaša Dražan Jerković i Davor Šuker.

Jerković je na SP-u 1962. u Čileu u dresu bivše države zabio četiri gola podijelivši prvo mjesto s još pet igrača. Po četiri gola zabili su i Brazilci Garrincha i Vava, Rus Valentin Ivanov, Mađar Florian Alberti te Čileanac Leonel Sanchez.

Jerković je postigao jedan gol u pobjedi protiv Urugvaja (3-1), dva protiv Kolumbije (5-0), te jedan u porazu od Čehoslovačke (1-3) u polufinalu.

Šuker je na "Coupe du Mondeu" 1998. osvojio nagradu za najboljeg strijelca postigavši šest golova. U leđa su mu gledali Argentinac Gabriel Batistuta i Talijan Christian Vieri sa po pet golova, te Brazilac Ronaldo, Čileanac Marcelo Salas i Meksikanac Luis Hernandez sa po četiri gola.

Bivši predsjednik HNS-a je zabio u pobjedi protiv Jamajke (3-1), zatim jedini gol u slavljima protiv Japana (1-0) i Rumunjske (1-0). Postigao je pogodak u trijumfu "Vatrenih" u četvrtfinalu protiv Njemačke (3-0), u polufinalnom porazu od Francuske (1-2), te pobjedi protiv Nizozemske u susretu za broncu (2-1).

Rekorder po broju pogodaka postignutih na jednom SP-u je Francuz Just Fontaine koji je na SP-u u Švedskoj 1958. zabio čak 13 golova u šest utakmica. I to barem jedan gol na svakoj utakmici.

U prvom kolu je Paragvaju u pobjedi 7-1 zabio tri gola. U porazu od Jugoslavije (2-3) bio je dvostruki strijelac, a u završnom susretu u skupini protiv Škotske (2-1) postigao je jedan gol. U četvrtfinalu su 'tricolori' pobijedili Sjevernu Irsku 4-0, a Fontaine je zabio još dva gola. U polufinalnom porazu od Brazila (2-5) postigao je jedan gol, a u pobjedi protiv Njemačke u susretu za broncu (6-3) još četiri.

Na posljednjem svjetskom prvenstvu u Katru najbolji strijelac je bio napadač francuske reprezentacije Kylian Mbappe s osam postignutih golova.

Najbolji strijelci kroz povijest svjetskih prvenstava:
1930 - Guillermo Stabile (Arg) - 8
1934 - Oldrich Nejedly (ČSSR) - 5
1938 - Leonidas (Bra) - 8
1950 - Ademir (Bra) - 8
1954 - Sandor Koscis (Mađ) - 11
1958 - Just Fonteine (Fra) - 13
1962 - DRAŽAN JERKOVIĆ (Jug), Garrincha (Bra), Florian Albert (Mađ), Valentin Ivanov (SSSR), Leonel Sanchez (Čile), Vava (Bra) - 4
1966 - Eusebio (Por) - 9
1970 - Gerd Mueller (Njem) - 10
1974 - Grzegorz Lato (Polj) - 7
1978 - Mario Kempes (Arg) - 6
1982 - Paolo Rossi (Ita) - 6
1986 - Gary Lineker (Eng) - 6
1990 - Salvatore Schillaci (Ita) - 6
1994 - Oleg Salenko (Rus), Hristo Stoičkov (Bug) - 6
1998 - DAVOR ŠUKER (HRV) - 6
2002 - Ronaldo (Bra) - 8
2006 - Miroslav Klose (Njem) - 5
2010 - Diego Forlan (Uru), Thomas Muller (Njem), Wesley Sneijder (Niz), David Villa (Špa) – 5
2014 - James Rodriguez (Kol) - 6
2018 - Harry Kane (Eng) - 6
2022 - Kylian Mbappe (Fra) - 8

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Ključne riječi
Kylian Mbappe Dražan Jerković Davor Šuker

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