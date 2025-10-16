Gračan odabrao igračice za dva susreta protiv Crnogorki

Nenad Gračan, izbornik hrvatske ženske A reprezentacije, objavio je popis igračica za dvije prijateljske utakmice protiv Crne Gore.

– Nakon dugo vremena ćemo se okupiti, imamo termin za dvije prijateljske utakmice protiv Crne Gore. Bit će to dobra priprema za ono što nas kasnije očekuje. Vjerujem da su cure motivirane i željne izazova. Ima dosta mladih djevojaka, a utakmica protiv Ukrajine u lipnju treba nam biti pokazatelj kako se ponašati u budućnosti. Vjerujem u cure i mladost, mislim da ćemo se ponovno vratiti gdje smo bili u zadnja tri ciklusa – rekao je Gračan.

Prva utakmica na rasporedu je 24. listopada u 15 sati protiv Crne Gore na stadionu SC Marijan Šuto "Mrma" u Zmijavcima, dok uzvrat slijedi 27. listopada u 12 sati na stadionu Hrvatski vitezovi u Dugopolju. Reprezentacija se okuplja 20. listopada u 9 sati u Zagrebu, odakle putuje u Solin, gdje će se pripremati do 27. listopada. Na popisu su – vratarke: Doris Bačić (Napoli), Ana Ristovski (Hajduk), Ana Filipović (Dinamo); obrambene: Ana Jelenčić (Servette Geneve), Kristina Nevrkla (Agram), Antonia Dulčić (Hajduk), Tea Vračević (SKN St. Pölten), Lucia Orkić (RB Salzburg), Janja Čanjevac (Hajduk); vezne: Izabela Lojna (Lio Osijek), Ana Bakalar (Hajduk), Maja Joščak (Agram), Ivana Slipčević (SC Sand), Ružica Krajinović (Sturm Graz), Laura Vlastelica (Hajduk), Ana Jakobašić (Agram), Barbara Živković (Hajduk), Helena Spajić (Dinamo), Lucija Vunić (Dinamo); napadačice: Karla Kurkutović (GKS Górnik Łęczna), Martina Ćavar (FC Zürich), Petra Mikulica (SCR Altach), Antea Guvo (Peamount United), Karla Jedvaj (FC Blau-Weiss Linz).

Hrvatska će od 23. do 29. listopada 2025. godine biti domaćin Uefa prvog kvalifikacijskog kola za ženske reprezentacije do 17 godina.Utakmice će se igrati u Karlovcu i Vrbovcu, a sudjeluju reprezentacije Hrvatske, Italije, Finske i Sjeverne Makedonije. Turnir će odlučiti koje će se reprezentacije plasirati u sljedeću fazu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2026. godine.