Kloseov rekord u opasnosti: Messi i Mbappé love titulu najboljeg strijelca u povijesti

Na svakom Svjetskom nogometnom prvenstvu obore se stotine različitih malih rekorda te se dogode situacije koje zauvijek ostaju zapisane u povijesnim knjigama. Od dobi igrača, preko minutaže ili broja pogodaka, sve do specifičnosti po kojima će se upravo to prvenstvo pamtiti.

Jedan od najvažnijih rekorda koji postoji na Mundijalima je onaj za igrača s najvećim postignutim brojem pogodaka. Taj rekord drži bivši njemački reprezentativac Miroslav Klose koji je na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine postigao svoj 16 pogodak na Mundijalima i tako pretekao legendarnog Brazilca Ronalda Nazarija, koji je na 15 postignutih pogodaka. Da bi stvar bila još bolja za Klosea, to obaranje rekorda je došlo uz zlatnu medalju za Njemačku na tom turniru.

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Na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku slobodno možemo reći da je taj Kloseov rekord u opasnosti, a dva nogometaša imaju realnu šansu oboriti ga; Lionel Messi i Kylian Mbappé.

Messi je za Argentinu na SP-ima dosad postigao 13 pogodaka, a zaigrao je na pet različitih turnira. S druge strane, Mbappé je u dresu Francuske već postigao 12 pogodaka, a igrao je tek na dva turnira, u Rusiji 2018. godine te u Katru 2022. godine.

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I jedan i drugi su bili daleko ispred svih ostalih strijelaca na najrecentnijem Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Mbappé je postigao čak osam golova, dok je Messi postigao jedan manje, sedam. Podsjetimo, i jedan i drugi igrali su u frapantnom finalu u Katru, u kojem je na kraju Argentina slavila nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca budući da je nakon 120 minuta igre rezultat bio 3:3.

Od preostalih aktivnih nogometaša na ovoj ljestvici, još se nešto dalje nalaze tri nogometaša koja su postigla po osam pogodaka. To su Cristiano Ronaldo (Portugal), Harry Kane (Engleska) i Neymar (Brazil). Teško je vjerovati da će oni uspjeti doći blizu Kloseovog rekorda, pa su tako Messi i Mbappé jedini pravi kandidati za obaranje jednog od najvažnijih rekorda u profesionalnom nogometu.