Legenda Dinama za VL: Sada ću vam reći kakav je Modrić kao čovjek. Jedna stvar to najbolje dokazuje

Vrstan strijelac za kakvim danas vape svi naši klubovi, centarfor koji je zabijao golove lijevom i desnom nogom te glavom, bio je Tomo Šokota, koji je svojim igrama i pogocima zaslužio odigrati puno više utakmica za našu reprezentaciju, u kojoj se baš i nije naigrao. Nakon što je igračku karijeru završio 2011. godine u ljubljanskoj Olimpiji, često smo ga znali uhvatiti negdje na moru. U igračkoj mirovini volio je otići u ribolov, hvatati "kapitalce" i nerijetko je bio nedostupan na pučini bez signala. No kad bi došao bliže obali, uvijek bi se javio na propušteni poziv. Šokota je sad plavo more zamijenio svojom plavom bojom, vratio se u Dinamo, u kojem je u dva navrata igrao, no sad, s 47 godina, ima novu ulogu.

– Ništa više od ribolova, sad sam u Dinamu, ali brod i dalje imam pa se ribolovom, kad se ne bavi fakultetom, zabavlja moj 22-godišnji sin – kazao nam je Tomo Šokota, koji ima još i 17-godišnju kćer.

Luka je i odličan čovjek

U izboru za najboljeg hrvatskog nogometaša 2024. godine nije nimalo dvojio, i njemu je Luka Modrić prvo ime hrvatskog nogometa.

– Nema se tu što reći, a da već nije rečeno. Nevjerojatno da Luka tako igra u tim godinama, da rješava utakmice. Čovjek je s Real Madridom sve osvojio u prošloj godini, i dalje pobjeđuje, svaki dan pokazuje kakav je igrač i on je ponos svih nas. Posebno mi je to drago jer sam igrao s njim u Dinamu kad sam se vratio, a i prijatelj sam s njim i mogu reći da je još bolji čovjek negoli je igrač, a svi znamo kakav je igrač. Uostalom, kad ima prijatelje koje je imao i prije 25 godina, to sve govori o njemu.

Joško Gvardiol u 2024. godini dokazao je da je sam vrh svjetskog nogometa, dečko je iza sebe imao čudesnu godinu i ne čudi da je u Šokotinu izboru odmah iza Luke Modrića. Možda tek pomalo iznenađuje Bruno Petković na trećem mjestu.

– Petković je riješio prošlo prvenstvo, bez njega bi Dinamo teško bio prvak. On je radio razliku, Bruno je klasa za sebe, kad hoće, može igrati gdje god želi. Vidjelo se i u prošloj sezoni koliko je nedostajao kad je bio ozlijeđen, vidjelo se to i u ovoj sezoni. Petković je za Dinamo i više nego što je Marko Livaja za Hajduk – kaže Šokota.

Približili ste se svom Dinamu, kako vam to izgleda sad kad ste "unutra"?

– Još se malo upoznajem sa svime, nije lako, ali ne žurim. Svjestan sam svojih kvaliteta i radnih navika, ali i kamo sam došao, dobro znam kakav je Dinamo klub. Krenuo sam odozdo i vjerujem da će sve biti dobro, kao što vjerujem da će Dinamo ponovno osvojiti naslov prvaka.

Kako komentirate ovu polusezonu plavih?

– Bilo je dosta turbulentno, puno toga dogodilo se tijekom godine u klubu, možda je ta Liga prvaka malo zataškala stvarne probleme, ali vidim da ljudi u klubu rade svakodnevno, došla su i pojačanja za prvu momčad i želimo povratak na staze pobjeda.

Sigurno nije dobro što plavi imaju trećeg trenera u ovom kratkom periodu, jesu li smjene baš bile nužne?

– Nikad nije dobro kad mijenjaš trenera, ali odluke su se donosile u klubu zbog situacija koje su se događale. Domaće prvenstvo je temelj Dinama, a tu se štucalo, samo četiri pobjede u 11 utakmica govore sve. Ono što navijači moraju znati jest to da se u Dinamu dobro radi i uvjeren sam u to da će kvaliteta prve momčadi doći na svoje.

No pogled na tablicu sigurno nije ugodan, Rijeka i Hajduk bježe sedam bodova i kao lideri otišli su prvo na odmor, a onda i na ove kratke pripreme. Može li Dinamo dostići tih sedam bodova zaostatka?

– Naravno da može, stigla su i pojačanja. Eto, Galešić nam je bio prvi "pick" jer za Dinamo je važno da može igrati visoko i napadati, a to je jesenas bio problem. Kad je veliki razmak između napadača i obrane, onda nije dobro, povlačiš se i nisi tako opasan. Sad će Dinamo više napadati, tu mislim na HNL, koja nam je prioritet, a u HNL-u smo dosad igrali previše duboko, a onda je teško "loviti" na 70 metara. Kad ne radiš stalan pritisak na suparnika, javljaju se problemi, a Dinamo mora raditi stalan pritisak. Kad ti obrana stoji na centru, pritisak na suparnika je veći i stalan, a Dinamo je ostajao na prevelikom prostoru i zato držim da je Galešić odlična kupnja, on je jako dobar igrač baš za takav način igre, a koliko znam i karakterno je odličan – kaže nam Tomo Šokota.

Plavi u sezonu startaju protiv Arsenala u Ligi prvaka na Emiratesu, trebaju li se pripremati za tu utakmicu ili za HNL?

– Liga prvaka svakako je izazov, no držim da je važno jedino da korektno odigramo u tim utakmicama, možda i da promoviramo mlade igrače, ali glavni cilj je domaća liga. U Ligi prvaka dosad je bilo dobro, imamo dobre rezultate, ali HNL je najvažniji, a sve što se napravi u Ligi prvaka samo je bonus.

Puno je stranih trenera u našim klubovima, čak u pola njih, je li to dobar put?

– Sigurno bi bilo bolje da imamo domaće trenere, ali klubovi se odlučuju za strane, vrijeme će pokazati je li to dobro, koliko god bi, kako sam rekao, bilo bolje da imamo domaće trenere. Mislim da svi znamo tko je Fabio Cannavaro u svjetskom nogometu i siguran sam da Dinamu može donijeti samo dobro.

Jeste li se vi ikad vidjeli u trenerskom poslu?

– Nikad, puno me ljudi me pitalo, ali trenerski je život isti kakav sam imao kao igrač, s puno odricanja, a toga sam imao dovoljno u igračkoj karijeri. Ovaj skautski posao koji sad radim u Dinamu pruža mi zadovoljstvo. Vidim se u tome i nadam se da će biti samo još bolje.

Sve ovisi o Dinamu

Gattuso je dobro posložio Hajduk u radnu momčad, ne igraju lijepo, ali su na vrhu, baš kao i Rijeka s Đalovićem?

– Dinamo ima najveću kvalitetu, samo je važno da se neke stvari poslože i Dinamo će ponovno osvojiti naslov prvaka. Sve ovisi o nama, mi krojimo prvenstvo svojim nastupima.

Reprezentacija nije oduševila na Europskom prvenstvu neprolaskom skupine, no Šokota je apsolutno pozitivan kad je riječ o našoj nacionalnoj vrsti.

– Reprezentacija "gura" svoje, izbornik Dalić radi najbolje što može, ponovno je došlo nekoliko mladih igrača uz one stožerne kao što je Luka Modrić. No važno je da dolaze i novi, već su se promovirali Petar i Luka Sučić, Martin Baturina, to je ono što Hrvatska treba jer neće Luka igrati do 50 godina. Ma, tko zna, možda i može i hoće – uz smiješak je zaključio Tomo Šokota.

OSOBNI KARTON

Tomo Šokota rođen je 8. travnja 1977. u Zagrebu, u svojoj karijeri igrao je za pet klubova, u dva navrata u Dinamu u kojem je 'debelo' prebacio brojku od stotinu utakmica, a igrao je još za Benficu i Porto pa je među rijetkim igračima koji su igrali za ta dva velika rivala, bio je i u Lokerenu i ljubljanskoj Olimpiji u kojoj je 2011. završio karijeru, a nakon karijere u 'velikom nogometu' uspješan je bio igrajući za Futsal Dinamo.

Šokota je bio izuzetan strijelac, dvaput je u Dinamu bio najbolji strijelac lige s 20 i 21 pogotkom. S plavima je osvojio i pet naslova prvaka te četiri kupa. Triput je bio prvak Portugala, dvaput s Portom i jednom s Benficom, a sa svakim od ta dva portugalska giganta osvojio je i kup. Za Hrvatsku reprezentaciju odigrao je osam utakmica i postigao dva pogotka.

Šokotin izbor

Luka Modrić (Real Madrid) 10

Joško Gvardiol (Manchester City) 9

Bruno Petković (Dinamo) 8

Martin Baturina (Dinamo) 7

Marko Livaja (Hajduk) 6

Petar Sučić (Dinamo) 5

Mario Budimir (Osasuna) 4

Mateo Kovačić (Manchester City) 3

Andrej Kramarić (Hoffenheim) 2

Dominik Livaković (Fenerbahçe) 1