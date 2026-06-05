Večernji list
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FOTO Pogledajte zastavu koja se vijori iznad središnjice Možemo
Iznad prostora u kojem se nalazi središnjica stranke Možemo u Ulici kneza Mislava u Zagrebu izvješena je hrvatska zastava s grbom koji počinje bijelim poljem.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Zastava je snimljena na pročelju zgrade u kojoj se nalaze stranački uredi.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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