Najveći politički poraz s kojim se Donald Trump suočio od početka aktualnog sukoba s Iranom nije stigao iz Teherana, nego iz samog Washingtona. Odluka Zastupničkog doma da usvoji rezoluciju kojom se traži prekid američkog vojnog angažmana protiv Irana predstavlja presedan koji otkriva duboke podjele unutar američkog političkog sustava.
U trenutku kada se istodobno vode osjetljivi pregovori s Teheranom, održava krhko primirje u Libanonu i traži izlaz iz sukoba koji prijeti destabilizacijom cijelog Bliskog istoka, iranska strana inzistira na okončanju rata sa Sjedinjenim Državama i potpisivanju sporazuma u koji bi bio uključen i Libanon. Međutim, Benjamin Netanyahu postavlja dva uvjeta – kapitulaciju Hezbollaha i povlačenje njegovih boraca do Bejruta, dok Hezbollah odbija trajni prekid vatre sve dok se Izrael ne povuče s cjelokupnog teritorija Libanona koji je okupirao. Trump se tako prvi put suočava s ozbiljnim otporom unutar vlastitog političkog tabora. Zastupnički dom SAD-a usvojio je rezoluciju kojom se poziva na prekid vojne akcije protiv Irana, što mnogi analitičari smatraju dosad najozbiljnijim političkim udarcem predsjedniku Donaldu Trumpu od početka rata. Rezolucija je prihvaćena tijesnom većinom od 215 prema 208 glasova, a podršku su joj dala i četvorica republikanskih zastupnika – Thomas Massie iz Kentuckyja, Brian Fitzpatrick iz Pennsylvanije, Tom Barrett iz Michigana i Warren Davidson iz Ohija. To pokazuje da nastavak sukoba sve više dijeli i Republikansku stranku.
Trumpova moć više nije apsolutna: jedno glasanje promijenilo je sve
Protivnici nastavka rata upozoravaju da bi daljnja eskalacija sukoba mogla uvući Sjedinjene Države u dugotrajan regionalni sukob s nesagledivim posljedicama za američku ekonomiju, energetsku sigurnost i međunarodni položaj
Komentara 4
Nitko pametan neće se briniti za Trumpa. Cjeli mu živit bilo i ostali dobro. A ovi zabrinuti mogu se slikat
Trump moli sve koje poznaje u svijetu da se nekako spasi od priznanja poraza u Zaljevu i afere koja bi ga ostavila bez posla. Sve ovo mu pragmatično odgovara. U suprotnom, utjecaj na burze je nestao, "obiteljski posao" je nestao, dobri nalazi na liječničkim pregledima su nestali, a ostali su samo "legendarni" tweetovi. Loše.
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Trump ima prvo veta. Nakon toga oba doma moraju izglasati s 2/3 većinom da bi taj veto poništili što nema šanse u ovom trenutku. Možda nako midterms izbora u listopadu.