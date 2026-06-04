Trumpova moć više nije apsolutna: jedno glasanje promijenilo je sve

Najveći politički poraz s kojim se Donald Trump suočio od početka aktualnog sukoba s Iranom nije stigao iz Teherana, nego iz samog Washingtona. Odluka Zastupničkog doma da usvoji rezoluciju kojom se traži prekid američkog vojnog angažmana protiv Irana predstavlja presedan koji otkriva duboke podjele unutar američkog političkog sustava.



U trenutku kada se istodobno vode osjetljivi pregovori s Teheranom, održava krhko primirje u Libanonu i traži izlaz iz sukoba koji prijeti destabilizacijom cijelog Bliskog istoka, iranska strana inzistira na okončanju rata sa Sjedinjenim Državama i potpisivanju sporazuma u koji bi bio uključen i Libanon. Međutim, Benjamin Netanyahu postavlja dva uvjeta – kapitulaciju Hezbollaha i povlačenje njegovih boraca do Bejruta, dok Hezbollah odbija trajni prekid vatre sve dok se Izrael ne povuče s cjelokupnog teritorija Libanona koji je okupirao. Trump se tako prvi put suočava s ozbiljnim otporom unutar vlastitog političkog tabora. Zastupnički dom SAD-a usvojio je rezoluciju kojom se poziva na prekid vojne akcije protiv Irana, što mnogi analitičari smatraju dosad najozbiljnijim političkim udarcem predsjedniku Donaldu Trumpu od početka rata. Rezolucija je prihvaćena tijesnom većinom od 215 prema 208 glasova, a podršku su joj dala i četvorica republikanskih zastupnika – Thomas Massie iz Kentuckyja, Brian Fitzpatrick iz Pennsylvanije, Tom Barrett iz Michigana i Warren Davidson iz Ohija. To pokazuje da nastavak sukoba sve više dijeli i Republikansku stranku.