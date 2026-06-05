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SRETNA VIJEST

FOTO Naša pjevačica otkrila da je drugi put trudna: 'Ova trudnoća je sasvim drugačija od prve'

Požega: Na Trgu sv. Trojstva održan Aurea fest popularne glazbe
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
05.06.2026.
u 16:29

Pjevačica Emina Arapović, koja se proslavila sudjelovanjem u showu "Story Super Nova" 2003. godine, brzo se nakon toga istaknula kao jedan od najboljih ženskih rock vokala nove generacije

Nekadašnja zvijezda talent showa 'Story Supernova', pjevačica Emina Arapović (42) i njezin suprug Dean Simić očekuju drugo dijete. Splićanka je otkrila da nakon sina Mladena ovoga puta u njihovu obitelj stiže djevojčica. Pjevačica je sretnu vijest objavila na društvenim mrežama, gdje je s pratiteljima podijelila kako se osjeća i naglasila da se ova trudnoća znatno razlikuje od prve. "Ova trudnoća je sasvim drugačija od prve. S Mladenom sam radila punih sedam mjeseci. Ovaj put moramo jako paziti našu curicu i puno odmarati", napisala je glazbenica. Dodala je kako joj teško pada što privremeno ne može raditi i nastupati, no istaknula je da je zdravlje bebe ipak na prvome mjestu. "Bebica je ipak najbitnija", poručila je.

Emina i njezin dugogodišnji partner Dean Simić postali su roditelji sina Mladena prije nepune dvije godine. Pjevačica, koja se proslavila sudjelovanjem u showu "Story Super Nova" 2003. godine, brzo se nakon toga istaknula kao jedan od najboljih ženskih rock vokala nove generacije. Glazbom se, inače, bavi od malih nogu, pjevajući prvo u školskom, a zatim i u crkvenom zboru, nakon čega je počela nastupati s bendom.

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Požega: Na Trgu sv. Trojstva održan Aurea fest popularne glazbe
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Odmah nakon showa, u lipnju 2004., potpisala je ugovor s izdavačkom kućom Croatia Records, a iste je godine na Splitskom festivalu osvojila prvu nagradu stručnog žirija. Već 2005. natjecala se na Dori i objavila svoj debitantski album. Iako se posljednjih godina povukla s velike scene, glazbi je ostala vjerna te s bendom uglavnom nastupa na vjenčanjima, a povremeno objavi i pokoju novu pjesmu.

Ključne riječi
Emina Arapović trudnoća pjevačica showbiz

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