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NJEMAČKO TRŽIŠTE

Poznati lanac namještaja zatvara trgovine diljem zemlje: Počela velika rasprodaja

Foto: Pexels/Ilustracija
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VL
Autor
Večernji.hr
05.06.2026.
u 07:45

Iz tvrtke navode kako su na odluku o zatvaranju pojedinih lokacija utjecali izazovni uvjeti u maloprodaji, promjene na tržištu te smanjena potrošnja građana, što posebno pogađa diskontni sektor

Njemački lanac namještaja Roller nastavlja s gašenjem poslovnica diljem zemlje. Najnovija trgovina koja će zatvoriti vrata nalazi se u Offenbachu u saveznoj pokrajini Hessen, a prestanak rada planiran je za sredinu srpnja. Kupci su o zatvaranju obaviješteni putem službene stranice tvrtke, gdje je navedeno da je već započela velika rasprodaja preostalog asortimana uz značajna sniženja brojnih proizvoda.

Kako piše Fenix Magazin, riječ je o nastavku vala zatvaranja koji je posljednjih mjeseci zahvatio više Rollerovih poslovnica. Među već zatvorenim ili ugašenim trgovinama nalaze se one u Reutlingenu, Crailsheimu, Villingen-Schwenningenu, Oldenburgu i Husumu, dok je poslovnica u Augsburgu zatvorena krajem prošle godine.

Unatoč tome, Roller i dalje zadržava snažnu prisutnost na njemačkom tržištu. Tvrtka posluje s više od 100 trgovina u Njemačkoj i Luksemburgu, a najveći broj poslovnica nalazi se u saveznoj zemlji Sjeverna Rajna-Vestfalija, gdje ih ima 23. Za sada nema naznaka da bi trgovine u toj regiji također mogle biti zatvorene.

Iz tvrtke navode kako su na odluku o zatvaranju pojedinih lokacija utjecali izazovni uvjeti u maloprodaji, promjene na tržištu te smanjena potrošnja građana, što posebno pogađa diskontni sektor. Roller je osnovan 1969. godine kao trgovac namještajem po pristupačnim cijenama, a tijekom desetljeća razvio se u jedan od najvećih njemačkih lanaca za opremanje doma. Međutim, posljednji val zatvaranja pokazuje da se i veliki trgovci suočavaju sa sve većim izazovima na tržištu.

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Ključne riječi
rasprodaja trgovina Njemačka

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