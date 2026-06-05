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DEBLOKIRAO ORBANOVU BLOKADU

Magyar stisnuo zeleno za put Ukrajine o EU, a onda uslijedio hladan tuš: Naša će zemlja održati referendum'

Autor
Danijel Prerad
05.06.2026.
u 09:42

Mnogi ljudi umiru i moguće je da će ova zemlja izgubiti dio svog teritorija. Stoga joj trebaju istinska, provediva međunarodna jamstva, rekao je novi mađarski premijer Peter Magyar

Svih 27 država članica EU dalo je zeleno svjetlo za otvaranje prvog kruga pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, izjavila je 4. lipnja ukrajinska premijerka Julija Sviridenko nakon što je sporazum između Kijeva i Budimpešte uklonio ključnu prepreku. – Korak smo bliže članstvu u EU: postojano se krećemo prema svom cilju – rekla je premijerka.

Njezina izjava uslijedila je nakon što je mađarski premijer Peter Magyar 3. lipnja objavio da su Ukrajina i Mađarska postigle dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što je potaknulo dužnosnike EU da potvrde da će sljedeća faza u procesu pristupanja EU započeti sredinom lipnja.

Ključne riječi
EU Volodimir Zelenski Peter Magyar Mađarska Ukrajina

Komentara 1

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Avatar Heisenberg
Heisenberg
09:52 05.06.2026.

Koji je uopće cilj ovakvog napuhavanja EU balona !? Hoćemo li i Izrael primiti u članstvo? Umjesto da EU postane ekskluzivni krug, projekt se prometnuo u kontejner za smeće.

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