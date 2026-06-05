Magyar stisnuo zeleno za put Ukrajine o EU, a onda uslijedio hladan tuš: Naša će zemlja održati referendum'

Svih 27 država članica EU dalo je zeleno svjetlo za otvaranje prvog kruga pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, izjavila je 4. lipnja ukrajinska premijerka Julija Sviridenko nakon što je sporazum između Kijeva i Budimpešte uklonio ključnu prepreku. – Korak smo bliže članstvu u EU: postojano se krećemo prema svom cilju – rekla je premijerka.
Njezina izjava uslijedila je nakon što je mađarski premijer Peter Magyar 3. lipnja objavio da su Ukrajina i Mađarska postigle dogovor o pravima mađarske manjine u Ukrajini, što je potaknulo dužnosnike EU da potvrde da će sljedeća faza u procesu pristupanja EU započeti sredinom lipnja.
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Koji je uopće cilj ovakvog napuhavanja EU balona !? Hoćemo li i Izrael primiti u članstvo? Umjesto da EU postane ekskluzivni krug, projekt se prometnuo u kontejner za smeće.