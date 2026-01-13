Naši Portali
ZVIJEZDE SE POBUNILE

Kaos u Realu nastao je zbog Luke Modrića?! Otkriveni detalji o sukobu u svlačionici

Luka Modri? hna utakmici Svjetskog klupskog prvenstva, Real Madrid - Al-Hilal
Foto: Sven Hoppe/DPA
1/4
VL
Autor
Marko Pavić
13.01.2026.
u 10:45

Strani mediji sada pišu o pozadini otkaza Alonsu pa tako navode da je "tjeranje" Luke Modrića iz momčadi jako ostavilo traga među igračima te da su tada krenule trzavice.

Xabi Alonso je u lipnju prošle godine s puno euforije preuzeo klupu Real Madrida. Nakon što je s Bayer Leverkusenom ispisao povijest osvojivši dvostruku krunu bez poraza, očekivalo se da će ovaj nekadašnji igrač Reala poginuti kraljeve na veću razinu. No, ispalo je suprotno i Alonso je jučer dobio otkaz.

A strani mediji sada pišu o pozadini otkaza pa tako navode da je "tjeranje" Luke Modrića iz momčadi jako ostavilo traga među igračima te da su tada krenule trzavice. Dio igrača bio je nezadovoljan načinom na koji je riješen status Modrića. Hrvatska legenda bila je spremna ostati u klubu još jednu sezonu, čak i uu manju plažu. Bio je svjestan da bi mu se uloga promijenila i da bi imao manju minutažu, no želio je ostati u klubu koji smatra svojim domom, pomagati mlađim igračima i doprinositi kad god bi to bilo potrebno.

Unatoč tome, Alonso i klupsko vodstvo odlučili su krenuti drugim smjerom. Fokus je stavljen na mladost, energiju i izgradnju novog veznog reda za budućnost. No, odluka da Modrić koji je 13 godina proveo u Realu neće dobiti novi ugovor nije naišla na razumjevanje u svlačionici.

Strani mediji navode i da je Alonso sve više bio frustriran igračkim kadrom kojim je raspolagao. Smatrao je da momčadi nedostaje pravi organizator igre u sredini terena. U više je navrata poručio upravi da njegov sustav zahtijeva igrača koji može kontrolirati ritam, dati strukturu i voditi momčad u posjedu lopte. Takvog igrača nije dobio, a možda ga je imao u Modriću koji danas igra za Milan.

Real Madrid Luka Modrić

