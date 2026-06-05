Magazin "Svjetsko nogometno prvenstvo" u prodaji

Dok nogometna groznica ponovno zahvaća navijače diljem Hrvatske, na kioske stiže posebno izdanje Večernjeg lista – magazin "Svjetsko nogometno prvenstvo", najpotpuniji vodič kroz najveći nogometni spektakl godine.

Na više od 160 stranica čitatelje očekuje aktualan i konkretan sadržaj posvećen prvenstvu i hrvatskoj reprezentaciji. Posebnu pozornost privlači veliki intervju sa Zlatkom Dalićem, čovjekom koji je redefinirao pojam modernog liderstva i Hrvatsku odveo među svjetsku nogometnu elitu.

'Poštovao je veće igrače, a u igri nije bilo nikakvog straha' - Mario Tokić o mladom Modriću Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Magazin donosi detaljne statistike Vatrenih, analizu Ankice Mamić o tome kako nogomet pridonosi brendiranju Hrvatske u svijetu, kompletan raspored utakmica i satnicu prvenstva te niz zanimljivih priča o poznatim navijačima. Za dodatnu dozu zabave tu je i nogometni kviz koji će testirati znanje svih ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Urednik sportske rubrike Večernjeg lista, Karlo Ledinski, ističe da hrvatska reprezentacija svojim odnosom prema radu, odgovornosti i ciljevima pokazuje kako se treba boriti za bolju Hrvatsku i kako ni u najtežim trenucima ne treba odustajati.

Sve što trebate znati o prvenstvu, reprezentaciji i atmosferi koja prati globalni nogometni spektakl pronađite u novom magazinu "Svjetsko nogometno prvenstvo", koji je od danas u prodaji.