Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EPILOG KAOSA

Novi izbornik Srbije igrao za Hrvatsku dok je njegova obitelj naoružana ratovala u 'Krajini'

Split: Utakmica 10. kola A skupine Lige prvaka Jadran - Vouliagmeni
Miroslav Lelas/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
05.06.2026.
u 12:20

Vladimir Vujasinović rođen je u Rijeci, prošao je mlađe kategorije Hrvatske, odigrao jednu utakmicu za našu reprezentaciju iako mu se rodbina borila u ratu protiv Lijepe Naše

Proslavljeni vaterpolist Vladimir Vujasinović novi je izbornik srpske vaterpolo reprezentacije, službeno je potvrđeno od strane tamošnjeg saveza koji se nalazi u rasulu. Vujasinović na izborničku poziciju dolazi nakon velike krize i odlaska izbornika Uroša Stevanovića zbog neslaganja s politikom saveza.

Poslije njegovog odlaska, reprezentaciju je napustilo 11 igrača predvođenih kapetanom Nikolom Jakšićem. U priopćenju za javnost igrači su objavili da neće igrati za nacionalnu momčad dok su Slobodan Soro i njegovi suradnici na čelu Saveza.

- Svaka čast i na olimpijskom i na europskom zlatu, osvojenom nedavno u Beogradu, međutim, mislim da je to bila više trenutna inspiracija nego dokaz velike kvalitete, kao što je ranije bio slučaj - rekao je Soro za RTS nakon čega je nastao kaos i nered. 

Vladimir Vujasinović rođen je u Rijeci, prošao je mlađe kategorije Hrvatske, odigrao jednu utakmicu za našu reprezentaciju iako mu se rodbina borila u ratu protiv Lijepe Naše. No, na kraju je završio u Beogradu i napravio vaterpolsku karijeru u kojoj je osvojio svjetsko zlato, tri europska zlata i olimpijsko srebro.

– Sve oko rata krenulo je mnogo ranije, svi su oni znali i odakle sam i što sam. a moram reći da ja to uopće nisam osjetio. Apsolutno ništa. Svakodnevica je bila kao i uvijek, i dalje smo se zezali i živjeli na normalan način, ali sve ostalo je bilo loše. Izvan bazena… Moj otac je radio privatno i više nije mogao doći do posla. To je rat, ne mogu se ljutiti ni na koga. Majka je bila poslovođa supermarketa, a kad se sve to počelo zahuktavati, degradirali su je na prodavačicu na željezničkoj stanici. To je bio najgori posao. Dolazili su dobrovoljci, ulazili joj u prodavaonicu, pričali joj svašta, bili naoružani… I ona je teško proživljavala sve to – rekao je Vujasinović u podcastu Pod kapicom.

- Moja obitelj je ogromna, moja majka je imala osmero braće i sestara. Svi su iz (tzv.) 'Krajine'. Bili su tamo, u takozvanoj ‘Balvan revoluciji‘. Bili su na položajima, nije se puno pucalo, bilo je više simbolično, ali su bili u uniformama.

– U isto vrijeme, Hrvatski savez je, pretpostavljam, prepoznao moju situaciju i radio na tome da me zadrže. U tom nekom stanju trebao sam početi igrati za hrvatsku reprezentaciju, sa svom tom rodbinom koja se brani od hrvatske države, s roditeljima koji su u problemu. Čak sam i odigrao za Hrvatsku. Odveli su nas u Njemačku, bila je to juniorska reprezentacija i to je bilo neslužbeno, mislim da Hrvatska još nije bila primljena u FINA-u ili LEN. Bile su u Njemačkoj juniorska i seniorska reprezentacija, ja sam igrao za juniore recimo u 18, pa u 20 za seniore. Dva puta smo to ponovili.

'Poštovao je veće igrače, a u igri nije bilo nikakvog straha' - Mario Tokić o mladom Modriću

– Dok sam bio u Hannoveru ili u tako nekom gradu, nisam ni znao da mi je otac bio u Beogradu i pričao sa Zvezdom i Partizanom. Kad sam se vratio s tog putovanja, dočekao me je otac i rekao kakva je situacija. Nije bilo ''moraš'', već mi je rekao da razmislim i u ožujku sam bio u Beogradu, počeo sam igrati za Crvenu zvezdu i to je to...

Ključne riječi
Srbija Hrvatska Vaterpolo Vladimir Vujasinović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!