Niko Kranjčar više ne igra nogomet, a Cico je otkrio čime se danas bavi

Ni brončani Ćiro ni srebrni Dalić nemaju ono što s reprezentacijom ima Zlatko Kranjčar – kompletan kvalifikacijski ciklus bez poraza. Kao što nitko od Dinamovih trenera nema ono što ima Kranjčar – dvije dvostruke krune (1996., 1998.) i dva plasmana u Ligu prvaka (1998., 2016.). Slavnoga trenera i bivšega izbornika susreli smo na dodjeli nagrada najboljim nogometašima u opatijskom hotelu Royal. Pitali smo ga kako vidi Dinamovu perspektivu.

Pametna odluka Olma

– Pitanje Dinama uvijek je isto, hoće li moći ostaviti momčad na okupu. A ponude su već prisutne, za Olma, Petkovića, Hajrovića... Europa traži takve pojedince i kvalitetu. Ako ih se zadrži, Dinamo će moći ove godine u Europi napraviti korak više – kaže Kranjčar.

Kako ste vidjeli Danija Olma, je li igrač za veliki europski klub?

– On si je napravio odličnu situaciju. Bio je među najboljima, aktivan prema golu, zabijao je golove. Španjolski štih je prisutan, tehnika, talent, percepcija... Dobro je odabrao da ostane u Dinamu jer imao je i prije ponuda, još i u moje vrijeme, no tada nije imao želju za odlaskom. Bio je strpljiv i čekao je da se ovdje razvije. To je njegov dobitak, kao što je minus Ćoriću, Pjaci, Haliloviću što su prerano otišli. Dinamo je prepoznao da je Olmo kvaliteta, i ja sam ga prepoznao, igrao je i kod mene, no ne s takvom minutažom kao sada. Ali od tada se izgradio.

Ove sezone u nekoliko navrata kao da je nakratko oživio duh Dinamove ‘82., u nekim europskim utakmicama.

– Pa jest, ali opet možemo žaliti što na utakmicama Hrvatske lige nema više publike. Na tome treba poraditi. Možda i situacija nekomfornog stadiona utječe da publike nema u velikom broju.

Kad ste vi igrali, navijači nisu pitali za komfor.

– Pa nisu, nisu pitali, ali do danas puno je toga otišlo naprijed, u drugom smjeru... – smješka se Kranjčar.

Je li slabiji start u kvalifikacijama za EP posljedica “srebrnoga tereta” iz Rusije?

– Taj teret ne bi trebao biti problematičan. Igrači su svjesni da je to iza njih i da se trebaju okrenuti dalje, pa i ponoviti takve rezultate kao na SP-u. Oni su imali premalo odmora nakon SP-a, nisu se dovoljno odmorili, određena grupa kasnije je počela pripreme i trebalo je vremena da se dosegne fizička spremnost i igračka forma. Vjerujem da će ona sada doći do izražaja, bez obzira na to što se igra nakon već završenih prvenstava. Ali bez obzira na probleme s ozljedama, kvaliteta za pobjedu nad Walesom je tu. U to uopće ne sumnjam.

Je li Modrić bio najbolji igrač sezone u kojoj je Real podbacio?

– Normalno da jest, jer on je davao razinu kvalitete Realovoj igri, on nije podbacivao. Jedan je od boljih igrača i još uvijek je motor Real Madrida.

Za koga biste vi glasali?

– Dvojio bih između Modrića i Mandžukića, koji je gol-igrač, jedan od najboljih strijelaca Juventusa. A gol je taj koji se najviše vrednuje.

Jesmo li se, s obzirom na pothvat s Bayernom, olako odrekli Nike Kovača kao izbornika?

Kovač je potvrdio talent

– Mislim da da. Niko je bio na dobrom putu da bude uspješan i prijevremeno su mu dali otkaz, baš kada je bio blizu rezultata. I došao je Čačić i napravio rezultat, znači nešto je ostalo i od Nike.

Jeste li uočili Nikine trenerske potencijale?

– Ima taj mentalitet, odrastao je u Njemačkoj, igrao u Bayernu, Herthi... Bio stup reprezentacije i ima talent za trenerski posao, što je i potvrdio. A stalno su ga napadali, čak ni neki čelnici Bayerna nisu vjerovali u dvostruku krunu – dodao je Kranjčar.

Vi ste se razišli s Iranom, u kojem ste vodili selekciju do 23 godine?

– Plasirali smo se na prvenstvo Azije, a na rastanak je utjecala političko-ekonomska situacija. Državne financije nisu više toliko otvorene prema nogometu; klubovi i reprezentacije crpe fondove od države i tu su nastali problemi. Otišao sam ja, Nijemac Schäfer napustio je Esteghlal, Ivankovićev klub ima financijskih teškoća.

Što radi Niko Kranjčar?

– Pohađa Nogometnu akademiju sa zadovoljstvom, ali u ovom trenutku nije previše zagrijan za trenerski posao. Želi se odmoriti od svih nogometnih priča. Možda će od sljedeće sezone ponovno biti komentator na TV postaji beIN Sports – zaključio je Zlatko Kranjčar.

