Lijepa novinarka mu je došla preblizu, Salahova reakcija je hit na internetu

Liverpool je pobjedom protiv Tottenhama (2:0) osvojio naslov europskog prvaka. Nakon madridskog finala igrači Redsa sa smiješkom su odradili obveze za medije, a među traženijim igračima bio je Mohamed Salah.

Egipćanin je sa smiješkom odgovarao na pitanja španjolske novinarke Isabel Forner. No u jednom trenutku lijepa Španjolka opasno se približila Liverpoolovom igraču, a njegova je reakcija sve nasmijala.

Naime, Egipćanin je pomislio da ga novinarka želi poljubiti te se povukao. Liverpoolov igrač odmah shvatio je kako je došlo do zabune.

Mo Salah thought the reporter was going in for a kiss so he raised his hand to stop her 😂😂 pic.twitter.com/MTCKHq2YFq