Como pobijedio Lecce, Baturina nije igrao, dva Hrvata ostala na klupi

Nogometaši Coma opravdali su ulogu favorita i u susretu 27. kola talijanskog prvenstva na svom terenu svladali Lecce sa 3-1. Svi golovi postignuti su u prvom poluvremenu, Coulibaly (13) je doveo Lecce u vodstvo, ali su Douvikas (18), Rodriguez (36) i Kempf (44) kreirali preokret.

Nikola Čavlina i Ivan Smolčić ostali su na klupi Coma, dok Martin Baturina nije konkurirao za nastup zbog ozljede.

Como je ovom pobjedom skočio na peto mjesto sa 48 bodova, dva manje od treće Rome i četvrtog Napolija, a dva više od šestog Juventusa. Lecce je ostao u zoni ispadanja, 18. sa 24 boda, koliko imaju i 16. Fiorentina te 17. Cremonese.

Vodi Inter sa 64 boda, 10 manje ima drugi Milan.