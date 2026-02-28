Sergej Jakirović ide prema Premier ligi, u novoj pobjedi briljirao još jedan Hrvat

Sergej Jakirović i njegov Hull City nastavljaju svoj san o Premier ligi. U napetoj utakmici 35. kola engleskog Championshipa, popularni "Tigrovi" su na gostovanju pred više od 20.000 gledatelja na Fratton Parku svladali Portsmouth s minimalnih 1:0. Trenutak odluke dogodio se u 73. minuti, kada je džoker s klupe Matt Crooks iskoristio katastrofalnu pogrešku domaće obrane i osigurao tri ogromna boda za svoju momčad. Ova pobjeda nije samo još jedna u nizu, već potvrda ozbiljnih ambicija kluba koji se pod vodstvom hrvatskog stručnjaka prometnuo u jednog od glavnih kandidata za ulazak u najelitniji rang engleskog nogometa.

Bila je to utakmica koja je na najbolji način demonstrirala taktičku zrelost i pragmatizam Jakirovićeve ekipe. Domaći Portsmouth bio je statistički daleko bolja momčad, dominirali su posjedom lopte (66 %) i stvorili nevjerojatan 21 udarac prema golu Hulla. No, njihova jalovost i nedostatak koncentracije u završnici skupo su ih koštali. S druge strane, Hull je odigrao disciplinirano, čekao svoju priliku i iz samo dva udarca na cijeloj utakmici uspio postići pobjednički pogodak. Bio je to klasičan primjer "smash-and-grab" pobjede, gdje efikasnost odnosi prevagu nad estetikom, a bodovi putuju s onim tko je znao iskoristiti ponuđeno.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Apsolutni junak pobjede, uz strijelca Crooksa, bio je hrvatski vratar Ivor Pandur. Bivši golman Rijeke i mlade reprezentacije bio je nerješiva zagonetka za napadače Portsmoutha, upisavši nekoliko ključnih obrana kojima je držao svoju momčad u igri. Posebno se istaknuo u prvom poluvremenu kada je najprije obranio neugodan dalekometni udarac Terryja Devlina, a zatim i fantastičnom reakcijom zaustavio pokušaj Regana Poolea iz neposredne blizine nakon gužve u šesnaestercu. Njegova smirenost i sigurne intervencije ulile su povjerenje obrani i bile temelj na kojem je izgrađen ovaj važan trijumf.

I onda, kada se činilo da će pritisak Portsmoutha uroditi plodom, dogodio se trenutak koji je prelomio susret. Sve je krenulo od velike dekoncentracije domaćeg braniča Adriana Segecica, koji je u opasnoj zoni poslao prekratku povratnu loptu prema svom vrataru Nicolasu Schmidu. Na loptu je poput metka startao napadač Oli McBurnie, izvršivši pritisak na Schmida koji je uspio samo kratko odbiti loptu. Na pravom se mjestu našao Matt Crooks, koji je snažnim udarcem poslao loptu u praznu mrežicu za neopisivo slavlje gotovo tisuću gostujućih navijača.

Ovaj trijumf ima i povijesnu težinu. Naime, za Hull City ovo je bila peta uzastopna pobjeda na gostovanjima, čime je momčad Sergeja Jakirovića izjednačila klupski rekord star gotovo 60 godina, još iz 1966. godine. Taj podatak najbolje svjedoči o fantastičnom poslu koji bivši trener Dinama, Rijeke i Zrinjskog radi otkako je 1. srpnja 2025. preuzeo klupu engleskog kluba. Uspio je stvoriti pobjednički mentalitet i momčad koja se zna prilagoditi suparniku i pobjeđivati i u utakmicama u kojima nije dominantna.

Pobjedom se Hull učvrstio na petom mjestu ljestvice sa 60 bodova, unutar zone koja vodi u doigravanje za Premier ligu. Još važnije, zaostatak za drugoplasiranim Middlesbroughom, čija pozicija donosi izravan plasman u elitu, sada iznosi samo tri boda. Utrka za najbogatiju ligu svijeta ulazi u svoju završnicu, a pred Jakirovićem i njegovom momčadi je ključan tjedan u kojem ih očekuju izravni dvoboji s konkurentima za vrh, Ipswich Townom i Millwallom. San o povratku u Premier ligu za navijače Hulla nikada nije bio realniji.