VIDEO Hrvatski vratar zabio gol kakav se rijetko viđa, snimka je viralni hit

Nevjerojatne scene stižu iz Singapura, gdje je hrvatski vratar Ivan Sušak postigao pogodak o kojem priča cijeli nogometni svijet. U derbiju 13. kola tamošnje Premier lige, njegov Lion City Sailors gubio je 3:2 na gostovanju kod Albirex Niigate. Igrala se sudačka nadoknada, a Sailorsi su imali posljednju priliku za izjednačenje iz kornera. U protivnički kazneni prostor stigao je i Sušak, 203 centimetra visoki Metkovac, u očajničkom pokušaju da pomogne suigračima. Ubačena lopta bila je preniska za udarac glavom, no sletjela je savršeno na nogu hrvatskog vratara. On je, u maniri rasnog strijelca, izveo tehnički besprijekoran volej i poslao loptu u mrežu za konačnih 3:3, izazvavši delirij na klupi svoje momčadi.

Pogodak je pao u samoj završnici utakmice i donio je vodećoj momčadi prvenstva bod kojim je sačuvala niz neporaženosti. No, značaj ovog poteza daleko nadilazi singapurske okvire. Rijetko se viđa da vratari postižu pogotke, a još rjeđe na ovako atraktivan način. Udarac koji je Sušak izveo bio je toliko tehnički zahtjevan da bi se njime ponosili i najbolji svjetski napadači. Upravo zbog toga, snimka gola postala je viralni hit na društvenim mrežama i sportskim portalima diljem planeta, a Sušak je preko noći postao globalna sportska senzacija.

⏱️ ¡INCREÍBLE FINAL CON GOL DEL ARQUERO! 🤯



🧤🔥 Ivan Sušak🇭🇷 fue al área rival en el córner y terminó salvando el invicto de Lion City Sailors⚓️



¡ABSOLUTAMENTE, ES CINE! 🚬pic.twitter.com/KxKZRJIm72 https://t.co/JT0dZ8AYIn — Singapur 🇸🇬🌎 (@TeamSinga) February 28, 2026

Ovaj 28-godišnjak prošlog je ljeta napravio velik iskorak u karijeri. Nakon četiri uspješne sezone u Slaven Belupu, gdje je nosio kapetansku vrpcu i upisao 85 nastupa, odlučio je prihvatiti financijski izdašnu ponudu iz Singapura. Njegove sjajne igre u HNL-u, koje su mu donijele i mjesto u momčadi sezone, nisu prošle nezapaženo. S Lion City Sailorsima potpisao je dvogodišnji ugovor i odmah se prometnuo u jednog od ključnih igrača kluba koji ima najviše ambicije.

Sušak se u Aziji odlično snašao. Već je u siječnju osvojio prvi trofej u karijeri, Kup Singapura, a standardno dobrim obranama u prvenstvu i kontinentalnoj Ligi prvaka dva opravdao je status velikog pojačanja. Njegov put do egzotične destinacije bio je dug, a prije Slavena branio je za Sesvete, Trnje, Dugo Selo, Zagorec, češke Budejovice, Rudeš i Maribor. Ipak, pogodak protiv Albirexa ostat će upisan kao potez koji mu je obilježio dosadašnju karijeru i predstavio ga nogometnoj publici na način na koji nijedna obrana ne bi mogla.