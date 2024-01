NFL doigravanje: U dramatičnom susretu San Francisco 49-ersi pobijedili odlične Green Bay Packerse

NFL sezona ulazi u najuzbudljiviji dio doigravanja, a najnoviji putnik u finale konferencije jesu San Francisco 49'ersi koji su u Divisional kolu pobijedili Green Bay Packerse s 24:21.

Dugo već ove sezone 49'ersi slave kao jedan od najvećih favorita, ali Packersi su se još jednom pokazali kao tvrd orah i dugo je domaćoj momčadi trebalo da dođu u prednost na Levi's stadionu pred 70.000 navijača kojima nije smetala ni dugotrajna kiša i povremeni jači naleti pljuskova (ali barem nije bilo -20 kao na utakmici Kansas City Chiefsa i Miami Dolphinsa). Zapravo 49'ersi su gubili veći dio utakmice. Packersi su vikend ranije u 1. kolu playoffa (Wild card) šokirali Dallas Cowboyse u gostima što je nagovijestilo da će se i u Santa Clari odigravati vrlo zanimljiva i neizvjesna utakmica.

To se potvrdilo i u subotu. U prvoj i drugoj četvrtini Packersi su izgledali dominantniji u napadu, lakše i brže su osvajali yarde i probijali se prema gol liniji suparnika. Imali su priliku otići i na 10:0, ali u 4. pokušaju nisu uspjeli osvojiti jedan yard za novu seriju pokušaja pa su predali loptu Ninersima koji su u driveu nakon toga došlo do prvih poena preko touchdown dodavanja Brocka Purdyja za tight enda George Kittlea za 7:3.

U sljedećem napadu Packersi su opet bili u dobroj situaciji, ali morali su se zadovoljiti samo još jednim field golom (6:7) jer je obrana Ninersa opet bili na visini zadatka. U zadnjim sekundama prvog poluvremena San Francisco je imao priliku malo povećati vodstvo, ali im je specials tim Packersa blokirao udarac za field gol.

Treća četvrtina ponudila je puno uzbuđenja. Nakon što su Ninersi mlako odradili prvi napad, vidjeli smo dva polaganja zaredom. Prvo su Packersi zahvaljujući nesmotrenom prekršaju obrane Packera došli u super priliku preko kaznenih yarda, a potom i ostvarili touchdown. Potom su jednakom mjerom uzvratili Ninersi: prvo sjajnim dodavanjem Purdyja i hvatanjem Kittlea (za 32 yarda), a potom je running back Christian McCaffrey učinio ono što čini najbolje: silovito se probio kroz obranu Packersa i ušetao se u end zonu za TD od 39 yardi.

No, ni tada nisu gosti bili obeshrabreni. Štoviše već u sljedećem potezu obrambeni igrač Packersa Keisean Nixon iznosi loptu čak 73 yarda ravno u red zonu 49'ersa! Doduše, Nixon se pritom polakomio za prostorom pa je zapravo izgubio loptu, ali je njegov fumble spasio Eric Wilson koji je na vrijeme legao na tu izbijenu loptu i sačuvao posjed Packersa i 1. pokušaj u red zoni, što je vrlo brzo pretvoreno u touchdown, a potom su Packersi lako ostvarili i pokušaj za 2 poena kako bi imali 7 poena prednosti (21:14).

Tračak nade za domaćina pojavio se krajem 3. četvrtine kada je QB Packersa Jordan Love bacio interception. Loptu je bacio za tight enda Tuckera Krafta, ali on ju je tek odbio jer je bila previsoko bačena, a odbijenu loptu presjekao je Dre Greenlawa. Ninersi su tad preuzeli posjed na sredini terena, ali morali su se ipak zadovoljiti samo field goalom.

Veliki potez ostvarili su Packersi kad je Aaron Jones uspio odjuriti loptom čak 53 yarda na početku novog drivea gostiju sredinom zadnje četvrtine. Taj je napad mogao završiti još gore za Ninerse, ali su domaćini prvo Packerse zadržali na pokušaju field gola, a potom je kicker Packersa Anders Carlson promašio taj field gol sa 41 yarda!

Ipak, u zadnjih nekoliko minuta 49'ersi su odvažnim napadom uspjeli doći do kraja i postići touchdown za preokret i povesti 24:21. Packersima je tada ostalo još 67 sekundi do kraja utakmice, ali nisu uspjeli doći do izjednačenja da izbore produžetak. U svakom slučaju Ninersi su puno teže, nego što se očekivalo ušli u finale NFC konferencije.

Ranije u subotu Baltimore Ravensi pobijedili su Houston Texanse sa 34:10 za svoje mjesto u finalu AFC konferencije.