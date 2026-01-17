Prevc slavio s velikom prednošću

Slovenski skijaški skakač Domen Prevc (285,7 bodova), pobjednik je prvog od dva natjecanja u skijaškim skokovima za Svjetski kup u Sapporu.

Slovenac je u finalu napadao s drugog mjesta, a nakon skoka od 141 metra upisao je svoju osmu pobjedu sezone s prednošću većom od 22 boda ispred japanskih skakača Naokija Nakamure (263,6 bodova) na drugom i Rena Nikaida (257,6) na trećem mjestu.

Novom pobjedom Prevc (1.314) je povećao prednost u ukupnom poretku Svjetskog kupa ispred svog najbližeg sujarnika Japanca Ryoyua Kobayashija (867)- koji je danas bio peti - na 447 bodova. Treći je u ukupnom poretsku Nikaido sa 721 bodom.

„Odmah sam znao da sam uspio izvesti jako dobar skok i da će daleko ići, bokovi su mi bili jako visoko. Nisam ni znao da imam vjetar u leđa, uspio sam sigurno sletjeti na 141 metar. Zaista sam sletio s puno snage. Živimo za ovakve trenutke. Jako se veselim sutrašnjoj utakmici“, rekao je Prevc kojem je ovo 17. pobjeda u karijeri.