Trener iz NFL-a ima zanimljivu ideju: Kad bi svi ovo igrali, ne bi bilo ratova u svijetu

Ako ovih dana šetate Frankfurtom teško da ćete moći izbjeći plakate zvijezda američkog nogometa. Posebice one s fotografijama Patricka Mahomesa, vrhunskog quarterbacka Kansas City Chiefsa, dvostrukog Super Bowl osvajača, dvostrukog MVP-ja NFL-a i dvostrukog MVP-ja Super Bowla. NFL svake godine održi i nekoliko službenih utakmica van Amerike, a od lani su prvi puta krenule i utakmice u Njemačkoj. Ove nedjelje će se u Frankfurtu u sklopu 9. kola sučeliti Chiefsi i Miami Dolphinsi, obje vrhunske momčadi, u odličnoj formi i s velikim apetitom i ciljevima za ovu sezonu. Chiefsi su aktualni prvaci i službeno su domaćini u Frankfurtu, iako je teško predvidjeti za koga će sve navijati tribine s obzirom na to da u Njemačkoj ima fanova gotovo svih NFL franšiza.

"Baš je cool biti na ovoj svjetskoj pozornici u Njemačkoj. Radim s Adidasom već neko vrijeme. Drago mi je da sam dio ovakve prilike i još igramo protiv velike momčadi. Nisam još imao priliku vidjeti sebe na reklamama po Frankfurtu, ali mi je više ljudi reklo da su me vidjeli. Cool je vidjeti da se NFL tako širi i drago mi je da će i mnogi drugi imati priliku doživjeti najbolje od NFL-a baš kao što sam ja imao prilikom tijekom svog djetinjstva. Bio sam uzbuđen kad su rekli da ćemo ići u Njemačku, zapravo ja sam još i lani očekivao da ćemo ići u München.", izjavio je Patrick Mahomes na konferenciji za medije u kampusu njemačkog nogometnog saveza, nedaleko od stadiona gdje će se u nedjelju igrati NFL utakmica.

Patrick Mahomes, QB Kansas City Chiefs Foto: Danijel Lijović

A Mahomes nije lani stigao u Njemačku jer se tada vodstvo NFL-a odlučilo za legendarnog Toma Bradyja i Tampa Bay Buccaneerse koji su 2022. odigrali premijernu njemačku NFL utakmicu u kojoj su pobijedili Seattle Seahawkse. Bradyju je to bila posljednja sezona u NFL-u pa je imalo smisla da ga i NFL još malo iskoristi za promidžbu američkog nogometa u Europi. Mahomes je na presici dodao da u Chiefsima imaju i jednog igrača koji se posebno raduje putovanjima:

"To je zasigurno Jerick McKinnon (running back Chiefsa op. a.). On je najsretniji što smo došli u Njemačku. On voli putovati i sve što dolazi u vezi toga. I ja sam jako sretan što smo ovdje. Razmišljam čak vratiti se u Njemačku i privatno nakon sezone. Nadam se da će navijači donijeti energiju na stadionu i uživati u NFL-u. Želim da znaju da je Chiefs kraljevstvo stiglo ovdje i uzbuđeni smo igrati pred njima. Pamtit ću ovo iskustvo cijeli život."

I Mahomesa su pitali je li zainteresiran nastupiti za američku reprezentaciju u flag footballu na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu (verzija američkog nogometa bez kontakta gdje se umjesto rušenja igrača hvata zastavica s dresa). "Oh, svakako bih to htio. Ali, znate, u flag footballu igrači su jako brzi, a ja ću 2028. godine imati već 31 godinu. Ako ću se još moći dobro kretati, možda bih se i mogao putovati, samo nemojte reći mom treneru Andyju Reidu..."

Na ozbiljnijem planu Chiefsi će imati puno posla u nedjelju. Iako su jedna od najmoćnijih momčadi lige i po mnogima najozbiljniji kandidati da se vrate u Super Bowl sezona, ali imaju i problema, posebice u nešto slabijoj ekipi hvatača. Ove sezone postižu čak i šest poena manje u prosjeku po utakmici. Nakon odlaska sjajnog wide receivera Tyreeka Hilla (koji sada igra upravo u Miami Dolphinsima), tight end Travis Kelce postao je još važnija karika napada Chiefsa. A u nedjelju će upravo njihov bivši igrač Tyreek Hill biti iznimno motiviran da odigra najbolju utakmicu sezone upravo protiv Chiefsa. A Hill je već do sada najbolji hvatač lige s rekordnim brojem uhvaćenih yarda.

Foto: Danijel Lijović

"Tyreek Hill je sjajan, i dalje je on i "moj čovjek". On će svakako biti izazov za našu obranu. Ali, ima Miami puno odličnih igrača, bit će to super utakmica i veliki izazov za nas. I gdje bolje da se to odvije nego na pozornici u Njemačkoj. Imamo puno respekta i za obranu Dolphinsa", poručuje Mahomes. I drugi igrači Chiefsa su dočekali pitanje o Tyreeku Hillu, pogotovo nakon što je Hill u izjavama poslao poruku da će "Chiefsi dobiti porciju u Njemačkoj".

"Neka Tyreek samo priča šta hoće. On je često jak na riječima, ali jednom kada izađemo na teren, bit će to druga priča. Ovdje smo došli pobijediti. Volimo mi Tyreeka, kužim da želi nabrijati situaciju i potaknuti navijače", poručuje Chris Jones, najbolji obrambeni igrač Chiefsa. I Travis Kelce se osvrnuo na Hilla, u onim trenucima press konferencije kada nije morao odgovarati na pitanja o Taylor Swift.

"Tyreek je duhovit čovjek, on se uvijek voli zezati i svašta govoriti. Ali, sjećam se ja da se on puno zezao i kad je bio u Kansas Cityju pa je ipak znao izgubiti i puno takvih utakmica. Mi smo spremni. Ova momčad ima sve dijelove koje treba da uspije. Bit će to super utakmica za sve koji će je gledati u Njemačkoj", najavljuje Kelce.

Dok su Miami Dolphinsi stigli u Frankfurt već u utorak da bi se čim bolje prilagodili uvjetima u Njemačkoj, Chiefsi su se odlučili stići u posljednji tren. Momčad im je sletjela u Frankfurt tek u petak prijepodne. Sam McDowell, novinar i kolumnist lista Kansas City Stara koji je u Frankfurt poslao čak četiri svoja reportera mi je otkrio da se Reid voli držati svog ustaljenog rasporeda i prokušanog recepta. Naime, Chiefsi su i prije tako putovali s dolaskom također u petak pred utakmicu pa su razbili Lionse 2015. u Londonu (45:10). McDowell mi također otkriva da su sami Chiefsi s poslovne strane odlučili da žele doći na utakmicu u Njemačku jer su tako dobili i pravo od NFL-a da šire svoj marketing na bogato njemačko tržište.

Foto: Danijel Lijović

"Već smo nekoliko puta dolazili s ovakvim rasporedom i uvijek nam je dobro to funkcioniralo. Druge momčadi to rade drugačije, ali svatko ima svoje", rekao je Andy Reid, koji je novinarima otkrio da još nije stigao kušati slavnu njemačku kobasicu Bratwurst. "Ali, možda ću pojesti i dvije...", dobacio je novinarima.

"Velika je stvar da se NFL širi po svijetu. Vidjelo smo da se to događa i s NBA-om i bejzbolom, a kroz godine to rast i s NFL-om. Strastveno gledam na američki nogomet. I super mi je da ima svjetsku publiku. To je jako uzbudljiva i zabavna igra, ima i malo agresije. Igrače se i udaraju. Znam reći kako bi bilo super da sve zemlje na svijetu igraju američki nogomet, možda tada ne bismo imali ratova", ponudio je Andy Reid zanimljivu teoriju.

I Andy Reid je usporedio atmosferu u Frankfurtu sa Super Bowl tjednom kada su također konferencije za mediju kroz cijeli tjedan prije velike utakmice s puno popratnih događaja. "Doista malo podsjeća na Super Bowl. Puno se toga odvija, a jasno na tribinama očekujem glasne navijače i kad igra naša obrana i kad igra naš napad. Ljudi su ovdje super, omogućili su nam našu rutinu. Želimo pobijediti i želimo uživati u svakom trenutku našeg vremena u Njemačkoj. A navijači neka navijaju najjače što mogu", poručuje Andy Reid, po mnogima jedan od najboljih trenera u NFL-u.

U Frankfurtu se pojavio i povjerenik NFL-a Roger Goodell. U četvrtak se upisao u Zlatnu knjigu grada Frankfurta. "Nogomet ima ponosnu povijest u Njemačkoj i Frankfurtu. Zahvalni smo na ovoj sjajno suradnji s Frankfurtom, stadionom i klubom Eintrach Frankfurt i radujemo se budućnosti NFL-a u Frankfurtu."

