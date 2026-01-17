Odermatt četvrti put slavio u Wengenu

Švicarski skijaš Marco Odermatt slavio je u spustu kojeg su skijaši vozili u subotu za Svjetski kup u Wengenu upisavši četvrtu uzastopnu pobjedu u ovom švicarskom skijalištu.

Odermatt je uvjerljivo pobijedio, imao je najbolje vrijeme 1:33.14, drugo je mjesto zauzeo Austrijanac Vincent Kriechmayr (1:33.93), a treće Talijan Giovanni Franzoni s 90 stotinki zaostatka.

Odermatt, koji sada ima 52 pobjede u Svjetskom kupu, osvojio je dva spusta u Wengenu 2024. i još jedan 2025. godine.

U poretku skijaša u spustu prvi je Odermatt s 380 bodova, drugi je njegov sunarodnjak Von Allmen s 280 bodova, a treći je Talijan Dominik Paris, danas šesti. sa 180 bodova. Odermatt je nedodirljiv u ukupnom porerku s 1.105 bodova, na drugom je mjestu Norvežanin Lucas Braathen Pinheiro s 538 bodva, a treći još jedan Norvežanin Atle Lie McGrath.

Sutra u Wengenu skijaši voze slalom, a Hrvatska će imati četiri perdstavnika.