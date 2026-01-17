Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Spust (m)

Odermatt četvrti put slavio u Wengenu

storyeditor/2026-01-10/AdelbodenOdermatt1_reu-spo_100125.jpg
Leonhard Foeger/Reuters
VL
Autor
Hina
17.01.2026.
u 14:38

Odermatt je uvjerljivo pobijedio, imao je najbolje vrijeme 1:33.14, drugo je mjesto zauzeo Austrijanac Vincent  Kriechmayr (1:33.93), a treće Talijan Giovanni Franzoni s 90 stotinki zaostatka.

Švicarski skijaš Marco Odermatt slavio je u spustu kojeg su skijaši vozili u subotu za Svjetski kup u Wengenu upisavši četvrtu uzastopnu pobjedu u ovom švicarskom skijalištu.  

Odermatt je uvjerljivo pobijedio, imao je najbolje vrijeme 1:33.14, drugo je mjesto zauzeo Austrijanac Vincent  Kriechmayr (1:33.93), a treće Talijan Giovanni Franzoni s 90 stotinki zaostatka.

Odermatt, koji sada ima 52 pobjede u Svjetskom kupu, osvojio je dva spusta u Wengenu 2024. i još jedan 2025. godine.

U poretku skijaša u spustu prvi je Odermatt s 380 bodova, drugi je njegov sunarodnjak Von Allmen s 280 bodova, a treći je Talijan Dominik Paris, danas šesti. sa 180 bodova. Odermatt je nedodirljiv u ukupnom porerku s 1.105 bodova, na drugom je mjestu Norvežanin Lucas Braathen Pinheiro s 538 bodva, a treći još jedan Norvežanin Atle Lie McGrath.

Sutra u Wengenu skijaši voze slalom, a Hrvatska će imati četiri perdstavnika. 
Ključne riječi
Skijanje Marco Odermatt

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!