Je li Europa obećana zemlja za NFL: Traže li ovdje Amerikanci nove Jokiće i Dončiće?

Navijači odjeveni u dresove različitih boja ispunili su ulice te jesenske nedjelje u Frankfurtu. Mogli ste vidjeti navijačke majice gotovo sve 32 momčadi. Nije tu bilo nikakvih briga oko ispada zbog rivaliteta navijačkih skupina, više je djelovalo kao da je u gradu neka utakmica Europskog ili Svjetskog nogometnog prvenstva i da su svi sretni što su je konačno dočekali. No ovo je bio malo drugačiji događaj i puno drugačiji nogomet – bila je to utakmica profesionalnog američkog nogometa usred Njemačke i Europe.

Službeni domaćin utakmice bili su Chiefsi, koji inače domaće utakmice igraju u Kansas Cityju, udaljenom čak 7590 kilometara od Frankfurta, a Dolphinsi su morali potegnuti još i dalje jer njihov Miami je od Frankfurta udaljen čak 7763 km zračne linije.

Zašto se NFL igra u Europi?

I to nije bila samo neka promotivna utakmica izvan sezone kakve veliki europski nogometni klubovi znaju igrati u Americi ili diljem svijeta. Ovo je bio ozbiljan derbi dva jaka kluba usred službene sezone NFL-a i utakmica koja je možda odredila i konačni poredak za doigravanje jer je pobjeda 21:14 Chiefsima dala prednost u međusobnim susretima u slučaju da budu imali isti omjer pobjeda i poraza kao i Dolphinsi, što je slučaj u završnici regularnih sezona NFL-a.

A zašto se NFL igra u Europi? Zbog marketinga i novca, naravno, ali priča je i mnogo šira. Kao što je NBA odavno zagrabila u europski bazen talenata pa danas po američkim košarkaškim dvoranama vladaju Europljani Nikola Jokić, Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo, tako se i u NFL-u nadaju da bi i za njih Europa mogla biti "obećana zemlja". U Velikoj Britaniji već je pokrenuta NFL akademija koja okuplja talentirane studente. A to je tek početak. Povjerenik NFL-a Roger Goodell golica europske partnere i europske medije izjavama da bi se u Europi u budućnosti mogla organizirati i dodatna NFL divizija s momčadima koje će biti domaće europske. Spominje čak da bi se u budućnosti i neki Super Bowl mogao organizirati u Europi. A čak i ako ne znate ništa o NFL-u, vjerojatno ste čuli za Super Bowl – finalna utakmica sezone koja je planetarno poznata po skupim reklama i bombastičnim koncertima na poluvremenu.

Nema baš puno iluzija da bi se tako nešto moglo dogoditi u skoroj budućnosti. Previše je tu logističkih problema da bi se cijela NFL divizija preselila ili postavila u Europi. Ali sav taj NFL show zanimljiv je i europskim poduzetnicima pa i gradovima i klubovima. Riječ je o sportu koji je najbogatiji i najplaćeniji u Americi. To se vidi i u cijenama za TV prava, ali i plaćama igrača i trenera, kao i u ulaznicama koje su skuplje od ulaznica za NBA, MLB ili NHL utakmice. Odavno NFL momčadi u sezoni imaju utakmice u Meksiku i Velikoj Britaniji (prva međunarodna utakmica regularne NFL sezone odigrana je 2005. u Ciudad de Mexicu), a sada NFL vidi da bi se mogao proširiti i u još neke bogate europske zemlje poput Njemačke (a spominje se i Španjolska).

Američki novinari otkrivaju mi da je NFL prvo nudio franšizama (klubovima) da se natječu koji teritorij izvan Amerike žele proglasiti "svojim", a onda kada bi pristupali na utakmicu u Velikoj Britaniji ili Njemačkoj, tada bi tim klubovima dopustio da marketinški pozicioniraju i prodaju svoj brend pod NFL-om kapom u tim zemljama. Prevedeno: ako odvedete svoje igrače u te zemlje na utakmicu, možete im prodavati svoju robu (veliki novac vrti se u prodaji dresova, kapa, suvenira...).

Tako su se München i Frankfurt prijavili da postanu prvi gradovi domaćini nekih službenih NFL utakmica u Njemačkoj. Počelo je lani s utakmicom Tampa Bay Buccaneersa i Seattle Seahawksa u Münchenu u kojoj su svi htjeli u akciji vidjeti legendarnog Toma Bradyja u njegovoj posljednjoj NFL sezoni. A ove godine nastavilo se u Njemačkoj u Frankfurtu utakmicom koja je u Europu donijela Bradyjeva nasljednika i najboljeg quarterbacka Patricka Mahomesa. Skupe utakmice planule su u minutama. To nije čudno jer bilo je dostupno manje od 60.000 ulaznica. A nakon Dolphinsa i Chiefsa, koji su igrali 5. studenoga, tjedan poslije, 12. studenoga, u Frankfurtu su igrali nekoć moćni New England Patriotsi trenera hrvatskog podrijetla Billa Belichicka protiv nekadašnjih ljutih protivnika Indianapolis Coltsa.

Travis Kelce o Taylor Swift

Imao sam priliku uživo gledati utakmicu u Frankfurtu između Chiefsa i Dolphinsa, kao i lanjsku premijeru u Münchenu. Nije tu baš bilo navijanja kao, recimo, na derbiju Hajduka i Dinama, ili nogometnim derbijima po Italiji, Španjolskoj... Ali definitivno je bilo dojmljivo i posebno. Navijači su se zabavljali pjevajući američke hit pjesme (Take Me Home, Country Roads), a i jako su dobro pratili razvoj igre na terenu. Znam čuti kritike da je NFL uživo dosadan jer ima dosta prekida igre. To je samo djelomično točno, na terenu stvarno bude dosta prekidanja igre pa utakmice znaju potrajati i dulje od tri sata (što je opet ništa prema tome koliko dugo mogu potrajati dosadne bejzbolske utakmice u američkom Major League Baseballu). No, kada razumijete pravila i znate kako se razvija napad (drive) i da imate četiri pokušaja da prijeđete 10 jarda da biste nastavili napad prema suparničkoj gol-liniji, tada vam sve postane puno zanimljivije. NFL je izrazito strateški sport u kojem se mora paziti na niz detalja i u obrani i u napadu. Uz to je i fizički vrlo zahtjevan sport s puno kontakta pa imate dojam da gledate gladijatore na terenu. Igrači se doista zabijaju jedni u druge, iako moraju i jako paziti da to učine u skladu s pravilima jer u protivnom suci bacaju one žute rupčiće i sviraju kaznene jarde što se nekada može izjednačiti i s penalom u nogometnoj utakmici.

Na tribinama su inače prednjačili navijači Kansas City Chiefsa u prepoznatljivim crvenim dresovima, ali na tribinama, kao i po Frankfurtu viđao sam i dresove Dolphinsa, Packersa, Patriotsa, Vikingsa i drugih NFL momčadi. Većina navijača jesu bili Nijemci, ali moglo se tu čuti i mnogo drugih jezika... Na tribinama sam naišao i na jedan simpatičan dvojac iz Meksika kojem bi bilo puno bliže otići na utakmicu u Ameriku, ali su "svoje" Chiefse odlučili gledati baš u Njemačkoj. U studenom, na 10 stupnjeva i laganoj kišici...

A u danima prije utakmice održavao se također show koji podsjeća na velika natjecanja. Bile su tu konferencije za medije, a svi su davali diplomatske izjave da su rado došli u Europu jer razumiju da je i to dio njihova posla, ali istovremeno su djelovali i autentično zainteresirano. Tight end Chiefsa Travis Kelce čak je strpljivo podnio sva pitanja znatiželjnih novinara o djevojci Taylor Swift odgovarajući na sve s puno opuštenog i šaljivog tona.