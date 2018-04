Nezapamćeni skandal: BiH borac doživio najveću nepravdu u MMA svijetu

Nevjerojatna vijest iz MMA svijeta dolazi nam iz Austrije. Naime, u Beču se proteklog vikenda održala priredba na kojoj se BiH borac Ahmed Vila borio protiv Hasana Hamzatova, borca iz kluba koji je bio organizator eventa.

Vila je tamo doživio jednu od najvećih nepravdi u povijesti borilačkih sportova. On je, naime, pobijedio, da bi se na kraju odluka promijenila u "No contest", a sve zbog toga što je organizator priredbe odlučio da "njegov borac ne smije izgubiti na turniru u njegovoj organizaciji".

Situacija je zapravo bila još gora, a sve je objasnio Ahmed Vila.

"Pobijedio sam u borbi, ali organizator kaže da neće vrijediti. Borio sam se na Vendetta eventu u Austriji, protiv čečenskog borca Hasana Hamzatova, koji je bio namazan vazelinom. Nakon što sam mu napravio polugu na ruci, vrištao je od bolova, ali suci to nisu brojali kao verbalnu predaju, iako su rekli da se upravo to dogodilo. Borba se nastavila, da bi ubrzo bila zaustavljena jer je on krvario. U nastavku sam mu napravio giljotinu, noge su mu pale i sudac je prekinuo borbu. Tada je organizator, koji je ujedno i njegov trener, ušao u kavez i rekao kako borba nije gotova. I to je to. Sudac je ostao pri svojoj odluci pa zbog toga i ja ovo slavim kao pobjedu. No, u njihovim očima se borba nije niti dogodila. Naučio sam lekciju, potrebno je izbjegavati lažne organizacije pod svaku cijenu", napisao je Vila na Facebooku.