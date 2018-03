Mayweather: Ja sam najveće ime MMA sporta u ovom trenutku!

Ne protekne gotovo niti jedan dan da se u američkim medijima ne pojavi Floyd Mayweather junior i da nanovo ne “cimne” javnost svojim dolaskom u slobodnu borbu, piše Fight Site. Pa je tako prošlog tjedna otkrio kako planira zatražiti MMA licencu, ali smo i saznali da se za izazove u slobodnoj borbi sprema s prvakom u velter kategoriji Tyronom Woodleyem.

U posljednjem intervjuu, onom za Fighthype koji je dao ovaj tjedan, je otkrio neke pojedinosti o treninzima te je zaključio – šanse da uđem u MMA su 50 posto!

“Već sam krenuo s treninzima. Krenuo sam s bazičnim pripremama. Razmišljam o nastupanju u slobodnoj borbi. Kontempliram. Krenuo sam trenirati u Miamiju. Veselim se eventualnom nastupu koji bi se mogao dogoditi do kraja ove godine. Ne znamo još u ovom trenutku. Trenutačno su šanse 50-50. Nije 100 posto iako već treniram. Ne znam još, ali mogu potvrditi da sam jako, jako zainteresiran. Za sve vam treba vremena, za sve treba vrijeme…”, izjavio je bivši višestruki svjetski boksački prvak.

Mayweather je posljednji meč u boksačkoj karijeri odradio prošlog kolovoza kada je slavio protiv Conora McGregora prekidom u desetoj rundi. Time mu je profi “score” skočio na nevjerojatnih 50-0 te je i konačno s tom okruglom brojkom na svom karijernom kontu odlučio okačiti rukavice o klin. Početkom 2018. predsjednik UFC-a Dana White je kao jedan od strateških zadataka njegove kompanije istaknuo i dovođenje slavnog boksača u Octagon tijekom aktualne godine.

“U ovom trenutku nisam siguran kako će se sve rasplesti. Sve je ovo igra brojki. Ja samo gledam brojke. Ako brojke kažu da mi se više isplati boksački revanš s McGregorom i on bi se mogao dogoditi. Ono što morate shvatiti o meni, ja nisam taj koji izbjegava protivnike. Conor McGregor je bio opasan, neugodan protivnik. Kao što on vjeruje da ima dinamit u rukama kada stavi rukavice od 4 unce, i ja osjećam da imam bombe u rukama. Bunio se nešto što je sudac prekinuo prema njemu prerano prvi meč, ali ako je sudac htio da ga ubijem u ringu, trebao je pustiti dalje. Zapravo ga je spasio…”

Na kraju razgovora je Mayweather ustvrdio u svom stilu:

“Ono u što sam siguran jest da sam najveće MMA ime u ovom trenutku. To je činjenica. Drugo najveće ime je Conor McGregor. I to je činjenica. Gledajte ovdje se samo radi o zabavi. Volim se zabavljati. U prve dvije ili tri runde nisam uopće boksao, pustio sam da on radi. Ali u MMA-ju bi bilo totalno drugačije jer nemamo cipele na nogama i imamo rukavice o 4 unca. Ako mislite da sam brz s rukavicama od 8 unci, zamislite samo koliko sam brz u rukavicama od 4 unce.”